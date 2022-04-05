https://ria.ru/20220405/defitsit-1781812864.html

Эксперт рассказал, когда мир может столкнуться с дефицитом продовольствия

Эксперт рассказал, когда мир может столкнуться с дефицитом продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022

Эксперт рассказал, когда мир может столкнуться с дефицитом продовольствия

Мир может столкнуться с дефицитом продовольствия к осени, когда к высокой стоимости энергоресурсов добавится недостаток зерновых культур на рынках, рассказал... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:49

2022-04-05T07:49

2022-04-05T07:49

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мир может столкнуться с дефицитом продовольствия к осени, когда к высокой стоимости энергоресурсов добавится недостаток зерновых культур на рынках, рассказал РИА Новости доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить антироссийские санкции, в том числе в отношении финансового сектора страны, поставок товаров народного потребления и оборудования, а ряд западных компаний приостановили деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа. Эксперты ранее неоднократно указывали, что сложная геополитическая ситуация и усиление санкционного давления на Россию привели к росту цен на сырьевые товары.По словам Бадалова, антироссийские санкции наносят ущерб не только России, но и самим европейским, а также африканским и ближневосточным странам. "Сейчас многие политики на Западе пытаются объяснять проблемы своих экономик с ситуацией вокруг Украины, а не с санкциями против РФ, в противном случае они вынуждены будут признать собственную вину в возникших проблемах", - отметил эксперт."На данный момент главный удар пришелся на рынок нефти и газа, цены достигают если не исторических значений, то пиковых точно. И это в условиях, когда не наступило существенного сокращения поставок нефти и газа на мировые рынки", - добавил он.Он пояснил, что рост стоимости на энергоресурсы сказывается прежде всего на пищевой промышленности. "Настоящий дефицит продовольствия в мире может возникнуть к осени, когда к высокой стоимости топлива добавится недостаток зерновых культур на мировых рынках. Сложнее всего придется развивающимся странам Европы и бедным странам Африки", - считает эксперт.Он предположил, что такие страны как Германия, Франция и Великобритания смогут поддержать свои экономики и не допустить развития кризиса. "А вот страны подобные Греции, Италии, Кипру, Испании в лучшем случае смогут спасти ситуацию с помощью наращивания долгов, но что такое долговой кризис Европа знает очень хорошо. Кроме этого, не стоит забывать о миграционных проблемах, Африке к осени грозит голод и спасаться от него население будет за счет миграции в Европу", - добавил эксперт.Прогнозы по мировой экономикеБадалов также напомнил, что кроме волатильности на энергетическом рынке наблюдаются сложности в логистических и производственных цепочках в мире.Многие международные организации в последний месяц обновили свои прогнозы по росту мирового ВВП в текущем году. Так, конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) понизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 2,6% с 3,6%; международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings - до 3,6% с 4,2%; другое международное рейтинговое агентство Fitch Ratings - до 3,5% с 4,2%.Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в середине марта говорила, что мировая экономика в 2022 году продолжит рост, несмотря на происходящие в геополитике события.

https://ria.ru/20220321/tseny-1779331227.html

https://ria.ru/20220320/krizis-1779124478.html

https://ria.ru/20220404/tseny-1781722377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, оон, франция, италия, экономика