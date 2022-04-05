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В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка - РИА Новости, 05.04.2022
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В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка
В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка - РИА Новости, 05.04.2022
В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка
В Германии закрыли серверную инфраструктуру крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market, говорится в сообщении федерального ведомства уголовной РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:52
2022-04-05T12:42
в мире
германия
франкфурт-на-майне
россия
интернет
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БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости. В Германии закрыли серверную инфраструктуру крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market, говорится в сообщении федерального ведомства уголовной полиции."Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро, которые относятся к торговой площадке", — добавили там.Против операторов и администраторов платформы ведется предварительное расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег.Этому предшествовали "масштабные расследования", которые проводились BKA и прокуратурой Франкфурта "с августа 2021 года и в которых участвовали органы власти США", говорится в сообщении.Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу Darknet, доступ к которой был открыт как минимум с 2015-го. На платформе, где были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей, велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. По оценкам BKA, Hydra Market, вероятно, была нелегальной площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро.
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в мире, германия, франкфурт-на-майне, россия, интернет
11:52 05.04.2022 (обновлено: 12:42 05.04.2022)
 
В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка

В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сетевое оборудование в серверной
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БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости. В Германии закрыли серверную инфраструктуру крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market, говорится в сообщении федерального ведомства уголовной полиции.
"Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро, которые относятся к торговой площадке", — добавили там.
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Против операторов и администраторов платформы ведется предварительное расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег.
Этому предшествовали "масштабные расследования", которые проводились BKA и прокуратурой Франкфурта "с августа 2021 года и в которых участвовали органы власти США", говорится в сообщении.
Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу Darknet, доступ к которой был открыт как минимум с 2015-го. На платформе, где были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей, велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. По оценкам BKA, Hydra Market, вероятно, была нелегальной площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро.
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