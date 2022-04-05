https://ria.ru/20220405/darknet-1781851356.html

В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка

В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка - РИА Новости, 05.04.2022

В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка

В Германии закрыли серверную инфраструктуру крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market, говорится в сообщении федерального ведомства уголовной РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:52

2022-04-05T11:52

2022-04-05T12:42

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БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости. В Германии закрыли серверную инфраструктуру крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market, говорится в сообщении федерального ведомства уголовной полиции."Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро, которые относятся к торговой площадке", — добавили там.Против операторов и администраторов платформы ведется предварительное расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег.Этому предшествовали "масштабные расследования", которые проводились BKA и прокуратурой Франкфурта "с августа 2021 года и в которых участвовали органы власти США", говорится в сообщении.Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу Darknet, доступ к которой был открыт как минимум с 2015-го. На платформе, где были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей, велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. По оценкам BKA, Hydra Market, вероятно, была нелегальной площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220318/kibergruppy-1778765452.html

https://ria.ru/20220405/utechka-1781847288.html

германия

франкфурт-на-майне

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, франкфурт-на-майне, россия, интернет