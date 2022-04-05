https://ria.ru/20220405/danone-1781895936.html

Danone не планирует уходить с российского рынка

Danone не планирует уходить с российского рынка - РИА Новости, 05.04.2022

Danone не планирует уходить с российского рынка

Позиция французской компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась: останавливать деятельность и уходить с рынка РФ она не планирует,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:36

2022-04-05T14:36

2022-04-05T14:44

экономика

danone

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Позиция французской компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась: останавливать деятельность и уходить с рынка РФ она не планирует, сообщили РИА Новости в российской пресс-службе компании.Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Danonе рассматривает возможность ухода из РФ. Источник отмечал, что на данном этапе никакого решения не принято. В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания."Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем", - сообщили в компании. В Danone подчеркнули, что главные приоритеты компании сейчас - это безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. "Такого рода сообщения могут заслуживать уважения и доверия только в случаях, когда источником является сама компания. Компания Danone не делала таких заявлений", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220305/frantsiya-1776729760.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, danone, россия, санкции в отношении россии