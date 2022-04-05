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Danone не планирует уходить с российского рынка - РИА Новости, 05.04.2022
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Danone не планирует уходить с российского рынка
Danone не планирует уходить с российского рынка - РИА Новости, 05.04.2022
Danone не планирует уходить с российского рынка
Позиция французской компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась: останавливать деятельность и уходить с рынка РФ она не планирует,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:36
2022-04-05T14:44
экономика
danone
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Позиция французской компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась: останавливать деятельность и уходить с рынка РФ она не планирует, сообщили РИА Новости в российской пресс-службе компании.Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Danonе рассматривает возможность ухода из РФ. Источник отмечал, что на данном этапе никакого решения не принято. В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания."Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем", - сообщили в компании. В Danone подчеркнули, что главные приоритеты компании сейчас - это безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. "Такого рода сообщения могут заслуживать уважения и доверия только в случаях, когда источником является сама компания. Компания Danone не делала таких заявлений", - добавили в пресс-службе.
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экономика, danone, россия, санкции в отношении россии
14:36 05.04.2022 (обновлено: 14:44 05.04.2022)
 
Danone не планирует уходить с российского рынка

Компания Danone заявила, что не планирует уходить с российского рынка

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПроизводственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре
Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Позиция французской компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась: останавливать деятельность и уходить с рынка РФ она не планирует, сообщили РИА Новости в российской пресс-службе компании.
Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Danonе рассматривает возможность ухода из РФ. Источник отмечал, что на данном этапе никакого решения не принято. В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.
"Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем", - сообщили в компании.
В Danone подчеркнули, что главные приоритеты компании сейчас - это безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. "Такого рода сообщения могут заслуживать уважения и доверия только в случаях, когда источником является сама компания. Компания Danone не делала таких заявлений", - добавили в пресс-службе.
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ЭкономикаDanoneРоссияСанкции в отношении России
 
 
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