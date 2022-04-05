https://ria.ru/20220405/danone-1781884522.html

Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщили СМИ

Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022

Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщили СМИ

Французская компания Danonе рассматривает возможность ухода из РФ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:00

2022-04-05T14:00

2022-04-05T14:05

экономика

россия

renault s.a

автоваз

danone

франция

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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Французская компания Danonе рассматривает возможность ухода из РФ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Danone изучает возможность ухода из России", - сообщил агентству источник, близкий к компании. Вместе с тем он отметил, что на данном этапе никакого решения не принято.Ранее французская Renault заявила о приостановке производственной деятельности в России. В автоконцерне также отметили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".О приостановке работы своих магазинов в РФ заявила и французская компания Decathlon.Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, владеющая 14 брендами, в том числе Citroën, Opel и Peugeot, заявила о закрытии своего завода в Калуге из из-за нехватки запчастей.В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.

россия

франция

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, renault s.a, автоваз, danone, франция