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Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
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Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщили СМИ
Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщили СМИ
Французская компания Danonе рассматривает возможность ухода из РФ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:00
2022-04-05T14:05
экономика
россия
renault s.a
автоваз
danone
франция
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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Французская компания Danonе рассматривает возможность ухода из РФ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Danone изучает возможность ухода из России", - сообщил агентству источник, близкий к компании. Вместе с тем он отметил, что на данном этапе никакого решения не принято.Ранее французская Renault заявила о приостановке производственной деятельности в России. В автоконцерне также отметили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".О приостановке работы своих магазинов в РФ заявила и французская компания Decathlon.Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, владеющая 14 брендами, в том числе Citroën, Opel и Peugeot, заявила о закрытии своего завода в Калуге из из-за нехватки запчастей.В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.
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экономика, россия, renault s.a, автоваз, danone, франция
14:00 05.04.2022 (обновлено: 14:05 05.04.2022)
 
Danone рассматривает возможность ухода из России, сообщили СМИ

Reuters: французская компания Danone рассматривает возможность ухода из России

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЗавод компании Danone
Завод компании Danone - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Завод компании Danone
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Французская компания Danonе рассматривает возможность ухода из РФ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Danone изучает возможность ухода из России", - сообщил агентству источник, близкий к компании. Вместе с тем он отметил, что на данном этапе никакого решения не принято.
Ранее французская Renault заявила о приостановке производственной деятельности в России. В автоконцерне также отметили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".
О приостановке работы своих магазинов в РФ заявила и французская компания Decathlon.
Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, владеющая 14 брендами, в том числе Citroën, Opel и Peugeot, заявила о закрытии своего завода в Калуге из из-за нехватки запчастей.
В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.
 
ЭкономикаРоссияRenault S.AАвтоВАЗDanoneФранция
 
 
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