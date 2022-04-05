https://ria.ru/20220405/dannye-1781959438.html

Операторов обяжут информировать об утечках персональных данных

Операторов обяжут информировать об утечках персональных данных - РИА Новости, 05.04.2022

Операторов обяжут информировать об утечках персональных данных

Группа депутатов Госдумы и сенаторов разработала законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян, в частности операторов обработки... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:39

2022-04-05T18:39

2022-04-05T22:37

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы и сенаторов разработала законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян, в частности операторов обработки личных данных обяжут сразу сообщать об утечках в уполномоченные органы.Изменения предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Законопроектом, имеющимся в распоряжении РИА Новости, вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Так, согласно пояснительной записке, законопроектом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.Кроме этого, втрое - с 30 до 10 дней - сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.Отмечается, что также предлагается установить прямой запрет операторам на отказ гражданам в оказании услуг при их несогласии предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические, если это не является обязательным. На операторов возлагается и обязанность прекратить дальнейшую обработку персональных данных по требованию их владельца в тридцатидневный срок. Одновременно с этим вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.р.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, россия