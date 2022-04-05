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Дания увеличила сроки выдачи виз для россиян и белорусов - РИА Новости, 05.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220405/daniya-1781889662.html
Дания увеличила сроки выдачи виз для россиян и белорусов
Дания увеличила сроки выдачи виз для россиян и белорусов - РИА Новости, 05.04.2022
Дания увеличила сроки выдачи виз для россиян и белорусов
Сроки рассмотрения заявлений на визу для граждан России и Белоруссии увеличены и составляют минимум 45 календарных дней, сообщает VFS Global. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:54
2022-04-05T14:54
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сроки рассмотрения заявлений на визу для граждан России и Белоруссии увеличены и составляют минимум 45 календарных дней, сообщает VFS Global."Пожалуйста, учитывайте время рассмотрения при планировании поездки", — уточняется на сайте компании.Подать заявление на получение шенгенской визы возможно за шесть месяцев до начала предполагаемой поездки. Дания выдает краткосрочные шенгенские визы гражданам России и Белоруссии. Но, например, как уточняется на сайте Визового центра, консульство Дании не принимает к рассмотрению страховые полисы, оформленные российскими компаниями. Выписанные представительствами иностранных фирм на территории Российской Федерации, также не подойдут для подачи. Требуют полисы, сделанные только датскими или европейскими страховщиками.Ранее, с 29 марта, Дания отменила требование о прохождении ПЦР-теста в течение 24 часов после въезда. Оно было обязательным для иностранцев, которые не были вакцинированы признанным в Европе препаратом или не переболели коронавирусом, а также въезжали из государств, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону.
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туризм, новости - туризм, белоруссия, россия, европа, дания, туристы, визы, санкции в отношении россии
14:54 05.04.2022
 
Дания увеличила сроки выдачи виз для россиян и белорусов

Сроки оформления виз в Данию для россиян и белорусов увеличены минимум до 45 дней

CC0 / ExplorerBob / Копенгаген, Дания
Копенгаген, Дания - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
CC0 / ExplorerBob /
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сроки рассмотрения заявлений на визу для граждан России и Белоруссии увеличены и составляют минимум 45 календарных дней, сообщает VFS Global.
"Пожалуйста, учитывайте время рассмотрения при планировании поездки", — уточняется на сайте компании.
Подать заявление на получение шенгенской визы возможно за шесть месяцев до начала предполагаемой поездки.
Дания выдает краткосрочные шенгенские визы гражданам России и Белоруссии. Но, например, как уточняется на сайте Визового центра, консульство Дании не принимает к рассмотрению страховые полисы, оформленные российскими компаниями. Выписанные представительствами иностранных фирм на территории Российской Федерации, также не подойдут для подачи. Требуют полисы, сделанные только датскими или европейскими страховщиками.
Ранее, с 29 марта, Дания отменила требование о прохождении ПЦР-теста в течение 24 часов после въезда. Оно было обязательным для иностранцев, которые не были вакцинированы признанным в Европе препаратом или не переболели коронавирусом, а также въезжали из государств, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону.
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