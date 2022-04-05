https://ria.ru/20220405/chekhiya-1781935877.html

Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72

Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72 - РИА Новости, 05.04.2022

Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72

Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72, заявил во вторник глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:02

2022-04-05T17:02

2022-04-05T18:13

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72, заявил во вторник глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик."Были зафиксированы поставки (Украине) чешских БМП и танков T-72. Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки", - написал Бенешик в Twitter.В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова поставки танков и БМП не подтвердила, отметив, что Чехия отправляет Украине основные военные материалы."Любопытство свойственно людям, и я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, больше я ничего не могу сказать... Поверьте мне, мы отправляем основные военные материалы нашим украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать", - написала она в Twitter во вторник.Как уточнило во вторник чешское ТВ, Чехия направила на Украину неиспользуемые своей армией танки и БМП. Речь идет о даре со стороны чешской армии, о котором союзники договорились в рамках НАТО.По данным ТВ, на Украину направляются по железной дороге немодернизированные танки Т-72 старших типов. Чешская армия располагала на складах примерно 90 экземплярами этих танков, в действии находятся еще 30 модернизированных танков. На Украину также были направлены боевые машины пехоты старых типов.В свою очередь пресс-секретарь минобороны Чехии Марек Вала сообщил журналистам, что ведомство уже оказало помощь украинской армии на сумму около одного миллиарда крон (около 45 миллионов долларов).В годы социализма танки Т-72 и БМП выпускались по советской лицензии на оборонных предприятиях Чехословакии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220405/nato-1781916868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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