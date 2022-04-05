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Кадыров рассказал о координаторе чеченского батальона "Юг" на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/chechnya-1781886797.html
Кадыров рассказал о координаторе чеченского батальона "Юг" на Украине
Кадыров рассказал о координаторе чеченского батальона "Юг" на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
Кадыров рассказал о координаторе чеченского батальона "Юг" на Украине
Действия батальона "Юг" в спецоперации на Украине координирует Сайди Лорсанкаев - заместитель командира СОБР "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:07
2022-04-05T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
украина
ситуация в днр и лнр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 5 апр – РИА Новости. Действия батальона "Юг" в спецоперации на Украине координирует Сайди Лорсанкаев - заместитель командира СОБР "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В середине марта Кадыров сообщал, что командиром батальона "Юг" является Хусейн Межидов."Половина успеха боевого подразделения зависит от его командования. Одним из таких успешных командиров является заместитель командира СОБР "Ахмат" УФСВНГ по Чеченской Республике Сайди Лорсанкаев. &lt;...&gt; В ходе специальной операции на Украине Сайди также продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и исключительную тактико-огневую подготовку. Он успешно координирует действия двух силовых подразделений – батальона "Юг" и СОБР "Ахмат" в условиях повышенной сложности, дает инструктаж, ставит первоочередные задачи перед личным составом", - написал Кадыров в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
14:07 05.04.2022
 
Кадыров рассказал о координаторе чеченского батальона "Юг" на Украине

Глава Чечни Кадыров назвал Сайди Лорсанкаева координатором батальона "Юг" на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
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ГРОЗНЫЙ, 5 апр – РИА Новости. Действия батальона "Юг" в спецоперации на Украине координирует Сайди Лорсанкаев - заместитель командира СОБР "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В середине марта Кадыров сообщал, что командиром батальона "Юг" является Хусейн Межидов.
"Половина успеха боевого подразделения зависит от его командования. Одним из таких успешных командиров является заместитель командира СОБР "Ахмат" УФСВНГ по Чеченской Республике Сайди Лорсанкаев. <...> В ходе специальной операции на Украине Сайди также продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и исключительную тактико-огневую подготовку. Он успешно координирует действия двух силовых подразделений – батальона "Юг" и СОБР "Ахмат" в условиях повышенной сложности, дает инструктаж, ставит первоочередные задачи перед личным составом", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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