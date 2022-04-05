19:24 05.04.2022 (обновлено: 19:37 05.04.2022)
Китай призвал воздержаться от беспочвенных обвинений по Буче
Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал строить обвинения по Буче на фактах
Украинские военные в городе Буча
ООН, 5 апр – РИА Новости. Китай призывает воздержаться от беспочвенных обвинений по провокации в Буче, обстоятельства надо проверить, обвинения должны опираться на факты, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
"Сообщения о гибели мирных граждан в Буче вызывают беспокойство. Соответствующие обстоятельства и конкретные причины инцидента должны быть проверены и установлены", - сказал Чжан Цзюнь. По его словам, "любые обвинения должны основываться на фактах. "До того, как появятся выводы, стороны должны проявлять сдержанность и избегать безосновательных обвинений", - подчеркнул он.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.