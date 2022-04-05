https://ria.ru/20220405/bucha-1781959993.html

Небензя указал в Совбезе ООН на нестыковки провокации в Буче

Небензя указал в Совбезе ООН на нестыковки провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022

Небензя указал в Совбезе ООН на нестыковки провокации в Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя материалы из Бучи, заявил, что поверить приводимой западными и украинскими СМИ интерпретации "могут только... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:44

2022-04-05T18:44

2022-04-05T21:03

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ООН, 5 апр — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя материалы из Бучи, заявил, что поверить приводимой западными и украинскими СМИ интерпретации "могут только дилетанты". "Трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным "Нью-Йорк таймс", вообще с 20 марта. Повестись на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.По словам представителя, у России "есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, готовых дать показания о жестокостях украинских националистов"."Вы видели трупы, слышали рассказы. Но вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ. И то, что трупов в городе не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствует сразу несколько видеосъемок", — добавил он.Небензя также призвал президента Украины Владимира Зеленского "не дать Западу, готовому воевать до последнего украинца, реализовать свои планы".Ранее украинские власти и СМИ распространили фото- и видеоматериалы с телами погибших, которые, как утверждается сняты в городе Буча Киевской области.В российском Минобороны публикацию назвали "очередной провокацией". Ведомство заявило, что за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", а военные, как заявлено, полностью вышли из Бучи еще 30 марта. При этом выезды из города в северном направлении не блокировались, а южные окраины, включая жилые кварталы, находились под обстрелами украинских силовиков.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и призывает членов Совбеза ООН "абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, а просто подумать головой и сопоставить факты". По его словам, речь идет "о чудовищном подлоге", цель которого — очернить российскую армию.В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в Буче имело место "военное преступление", но не "геноцид", как это ранее назвал Зеленский. Накануне представитель Пентагона также отметил, что у американской стороны нет независимого подтверждения информации об этих событиях.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781893896.html

https://ria.ru/20220405/chekhiya-1781935877.html

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"Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок" – Небензя о постановочных кадрах из Бучи "Вы видели только то, что вам хотели показать... Но вы не можете не видеть вопиющих нестыковок", - российский постпред Небензя перечислил членам совбеза ООН, почему кадры из украинской Бучи - постановка. Он также обратился к Зеленскому (участвующему в заседании онлайн) - напомнил, как от того ждали мира в Донбассе, защиты русскоязычных жителей и родного для него русского языка и как эти надежды так и не сбылись. 2022-04-05T18:44 true PT1M49S

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Кирилл Волков

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