https://ria.ru/20220405/bucha-1781938787.html

Небензя выразил протест из-за отказа Лондона собрать Совбез ООН по Буче

Небензя выразил протест из-за отказа Лондона собрать Совбез ООН по Буче - РИА Новости, 05.04.2022

Небензя выразил протест из-за отказа Лондона собрать Совбез ООН по Буче

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил протест в СБ ООН в связи с отказом Лондона провести по запросу России заседание в связи с провокацией националистов... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:11

2022-04-05T17:11

2022-04-05T17:44

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил протест в СБ ООН в связи с отказом Лондона провести по запросу России заседание в связи с провокацией националистов в Буче. Ранее Лондон дважды отказал РФ в проведении заседания Совбеза в связи с провокацией в Буче."Господин председатель, прежде, чем мы примем повестку, позвольте выразить протест в связи с тем, что только как начавшееся британское председательство обошлось с двумя нашими запросами на созыв заседания Совета безопасности в связи с ужасающей провокаций украинских радикалов в городе Буча – сначала регулярного, которое мы запросили в воскресенье на понедельник, а потом и экстренного", - сказал Небензя."Вы сочли возможным пойти на вопиющее нарушение правил процедуры Совета и проигнорировать наш запрос, вынеся во второй раз авторитарное, ни с кем не согласованное решение о том, что эту тему лучше было бы обсудить сегодня", - заявил он.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781859664.html

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Кирилл Волков

в мире, оон, василий небензя, россия, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр