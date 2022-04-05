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Провокацией в Буче хотят сорвать диалог Москвы и Киева, заявил Лукашевич - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/bucha-1781915205.html
Провокацией в Буче хотят сорвать диалог Москвы и Киева, заявил Лукашевич
Провокацией в Буче хотят сорвать диалог Москвы и Киева, заявил Лукашевич - РИА Новости, 05.04.2022
Провокацией в Буче хотят сорвать диалог Москвы и Киева, заявил Лукашевич
Москва не исключает, что провокацией вокруг Бучи пытаются сорвать налаживание прямого диалога Москвы и Киева, заявил во вторник постпред России при ОБСЕ... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:52
2022-04-05T16:10
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
москва
россия
киевская область
совет безопасности оон
обсе
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что провокацией вокруг Бучи пытаются сорвать налаживание прямого диалога Москвы и Киева, заявил во вторник постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Не исключаем, что смысл таких информационных провокаций заключается в попытке сорвать дипломатические усилия, предпринимаемые Россией в рамках двустороннего диалога с представителями Киева", - заявил Лукашевич, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон, обсе, александр лукашевич
15:52 05.04.2022 (обновлено: 16:10 05.04.2022)
 
Провокацией в Буче хотят сорвать диалог Москвы и Киева, заявил Лукашевич

Постпред при ОБСЕ Лукашевич заявил, что провокацией в Буче хотят сорвать диалог с Киевом

© REUTERS / Marko DjuricaПрезидент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Marko Djurica
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что провокацией вокруг Бучи пытаются сорвать налаживание прямого диалога Москвы и Киева, заявил во вторник постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Не исключаем, что смысл таких информационных провокаций заключается в попытке сорвать дипломатические усилия, предпринимаемые Россией в рамках двустороннего диалога с представителями Киева", - заявил Лукашевич, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Украинские военные в городе Ирпень под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 15:45
Лукашевич прокомментировал слова о "братских могилах" в Киевской области
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 15:07В мире
Кремль сомневается в беспристрастности расследования провокации в Буче
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковМоскваРоссияКиевская областьСовет Безопасности ООНОБСЕАлександр Лукашевич
 
 
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