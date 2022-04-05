Сербам нет нужды объяснять, что произошло в Буче, заявил посол в Белграде
Посол в Белграде Боцан-Харченко: сербы сами сталкивались с провокациями наподобие Бучи
Украинские военные в городе Буча
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сербской стороне не нужно объяснять, что на самом деле произошло в Буче, подобные провокации, организованные Западом, имели место в ходе войны в Югославии, заявил во вторник посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Почему здесь не приходится объяснять или сомневаться в понимании того, что реально происходило в Буче? Потому что точно такие же сюжеты, такое же варварство в политических целях имело место в Боснии неоднократно, в Косово. Так что здесь население стопроцентно понимает провокации, и что делается Западом для того, чтобы их организовать, какие цели преследуются", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.