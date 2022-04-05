https://ria.ru/20220405/bucha-1781894047.html
Коллективный Запад закрыл глаза и уши шорами, заявил Песков
Коллективный Запад закрыл глаза и уши шорами, заявил Песков - РИА Новости, 05.04.2022
Коллективный Запад закрыл глаза и уши шорами, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о провокации в Буче, заявил, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ничего... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:29
2022-04-05T14:29
2022-04-05T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
россия
киевская область
совет безопасности оон
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о провокации в Буче, заявил, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ничего слышать, тем не менее, Россия намерена продвигать свою позицию."Данные как раз излагались. Другое дело, что такое ощущение, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами. И не хочет ни о чем слушать. К сожалению, это является реальностью. Мы, несмотря на это, все-таки имеем в виду активно продвигать нашу аргументацию", - сказал он журналистам.На вопрос, можно ли провести в СБ ООН какое-либо общее заседание по этому вопросу, Песков сказал, что над этим работают российские дипломаты."Работа продолжается. Вы знаете, что там вставляют достаточно беспрецедентным образом палки в колеса. Блокируют наши инициативы. Но несмотря на это, мы не будем сидеть сложа руки", - отметил он.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220405/bucha-1781885115.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон, дмитрий песков
Коллективный Запад закрыл глаза и уши шорами, заявил Песков
Песков о Буче: коллективный Запад закрыл глаза и уши шорами и не хочет ничего слышать
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о провокации в Буче, заявил, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ничего слышать, тем не менее, Россия намерена продвигать свою позицию.
"Данные как раз излагались. Другое дело, что такое ощущение, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами. И не хочет ни о чем слушать. К сожалению, это является реальностью. Мы, несмотря на это, все-таки имеем в виду активно продвигать нашу аргументацию", - сказал он журналистам.
На вопрос, можно ли провести в СБ ООН
какое-либо общее заседание по этому вопросу, Песков сказал, что над этим работают российские дипломаты.
"Работа продолжается. Вы знаете, что там вставляют достаточно беспрецедентным образом палки в колеса. Блокируют наши инициативы. Но несмотря на это, мы не будем сидеть сложа руки", - отметил он.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области
, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева
в адрес Москвы
, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Песков заявил в понедельник, что Россия
категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.