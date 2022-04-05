https://ria.ru/20220405/bucha-1781894047.html

Коллективный Запад закрыл глаза и уши шорами, заявил Песков

Коллективный Запад закрыл глаза и уши шорами, заявил Песков - РИА Новости, 05.04.2022

Коллективный Запад закрыл глаза и уши шорами, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о провокации в Буче, заявил, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ничего... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:29

2022-04-05T14:29

2022-04-05T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

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совет безопасности оон

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о провокации в Буче, заявил, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ничего слышать, тем не менее, Россия намерена продвигать свою позицию."Данные как раз излагались. Другое дело, что такое ощущение, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами. И не хочет ни о чем слушать. К сожалению, это является реальностью. Мы, несмотря на это, все-таки имеем в виду активно продвигать нашу аргументацию", - сказал он журналистам.На вопрос, можно ли провести в СБ ООН какое-либо общее заседание по этому вопросу, Песков сказал, что над этим работают российские дипломаты."Работа продолжается. Вы знаете, что там вставляют достаточно беспрецедентным образом палки в колеса. Блокируют наши инициативы. Но несмотря на это, мы не будем сидеть сложа руки", - отметил он.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781885115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон, дмитрий песков