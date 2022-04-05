https://ria.ru/20220405/bucha-1781893896.html

Песков назвал заявления Байдена и Пентагона по Буче противоречивыми

Песков назвал заявления Байдена и Пентагона по Буче противоречивыми - РИА Новости, 05.04.2022

Песков назвал заявления Байдена и Пентагона по Буче противоречивыми

В Кремле фиксируют противоречивые заявления по провокации в городе Буча под Киевом от президента США Джо Байдена и из Пентагона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:29

2022-04-05T14:29

2022-04-05T15:14

в мире

москва

россия

киевская область

совет безопасности оон

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559960_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_3b11c0a9d1e5e9560d5a216699ed141f.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Кремле фиксируют противоречивые заявления по провокации в городе Буча под Киевом от президента США Джо Байдена и из Пентагона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Обращаем внимание на постоянно продолжающиеся противоречия в рядах американцев, когда президент называет что-то военным преступлением, а Пентагон делает заявление о том, что не располагает точными данными, которые позволили бы прийти к такому выводу. Просто фиксируем эти факты", — сказал представитель Кремля.Байден назвал "военным преступлением", но не считает "геноцидом" события в киевском предместье Буча, которые ранее Минобороны России назвало провокацией. В понедельник высокопоставленный представитель Министерства обороны США говорил, что американская сторона не располагает независимым подтверждением информации о событиях там.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В российском Минобороны заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220405/provokatsiya-1781890495.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781875495.html

москва

россия

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон, министерство обороны сша