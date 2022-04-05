https://ria.ru/20220405/bucha-1781892260.html
В Кремле призвали Запад и СБ ООН абстрагироваться и подумать головой
В Кремле призвали Запад и СБ ООН абстрагироваться и подумать головой - РИА Новости, 05.04.2022
В Кремле призвали Запад и СБ ООН абстрагироваться и подумать головой
Цель провокации в Буче - очернить Россию, Москва призывает лидеров Запада и СБ ООН абстрагироваться от эмоций и подумать головой, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:26
2022-04-05T14:26
2022-04-05T14:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
россия
киевская область
совет безопасности оон
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Цель провокации в Буче - очернить Россию, Москва призывает лидеров Запада и СБ ООН абстрагироваться от эмоций и подумать головой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы еще раз призываем, пользуясь случаем, призываем, в первую очередь, членов Совета Безопасности, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, и просто подумать головой и попробовать сопоставить факты. С тем чтобы понять, о каком чудовищном подлоге идет речь", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что "это подлог, с тем чтобы попытаться очернить российскую армию".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Ранее Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон, дмитрий песков
В Кремле призвали Запад и СБ ООН абстрагироваться и подумать головой
Пресс-секретарь Песков призвал Запад и СБ ООН абстрагироваться и подумать головой
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Цель провокации в Буче - очернить Россию, Москва призывает лидеров Запада и СБ ООН абстрагироваться от эмоций и подумать головой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы еще раз призываем, пользуясь случаем, призываем, в первую очередь, членов Совета Безопасности, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, и просто подумать головой и попробовать сопоставить факты. С тем чтобы понять, о каком чудовищном подлоге идет речь", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что "это подлог, с тем чтобы попытаться очернить российскую армию".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области
, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева
в адрес Москвы
, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Ранее Песков заявил в понедельник, что Россия
категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН
.