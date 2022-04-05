https://ria.ru/20220405/bucha-1781890685.html
В Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, заявил Песков
В Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, заявил Песков - РИА Новости, 05.04.2022
В Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, заявил Песков
В Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, в Кремле отвергают любые обвинения в адрес российских военных, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:18
2022-04-05T14:18
2022-04-05T14:22
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украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, в Кремле отвергают любые обвинения в адрес российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу. Ни что иное. Трагическое шоу", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что "весь ход событий, огромное количество данных, фактология и иные параметры четко свидетельствуют о том, что это подлог"."Это подлог, с тем чтобы попытаться очернить российскую армию. Этого не получится", - заявил он.Пескова попросили прокомментировать слова советника президента Украины Алексея Арестовича о том, что ситуация в населенных пунктах Макарове и Бородянке может быть хуже, чем в Буче и Мариуполе. Также его попросили прокомментировать заявления генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о том, что в Бородянке самая плохая ситуация по жертвам, и появление новых кадров с братскими могилами, якобы оставленными российскими военными."Вы слышали уже заявления представителей Минобороны о том, что возможны очередные постановочные съемки с тем, чтобы, скажем так, смоделировать, сфальсифицировать аналогичные ситуации тому, что было в Буче, поэтому этого нельзя исключать. Но каждый раз мы настойчиво будем говорить о том, что есть правда, а что есть вымысел", - сказал Песков журналистам.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220405/bucha-1781885115.html
https://ria.ru/20220405/medvedev-1781829124.html
https://ria.ru/20220405/zayavleniya-1781808135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков
14:18 05.04.2022 (обновлено: 14:22 05.04.2022)
В Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: в Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, в Кремле отвергают любые обвинения в адрес российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу. Ни что иное. Трагическое шоу", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что "весь ход событий, огромное количество данных, фактология и иные параметры четко свидетельствуют о том, что это подлог".
"Это подлог, с тем чтобы попытаться очернить российскую армию. Этого не получится", - заявил он.
Пескова попросили прокомментировать слова советника президента Украины Алексея Арестовича о том, что ситуация в населенных пунктах Макарове и Бородянке может быть хуже, чем в Буче и Мариуполе
. Также его попросили прокомментировать заявления генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой
о том, что в Бородянке самая плохая ситуация по жертвам, и появление новых кадров с братскими могилами, якобы оставленными российскими военными.
"Вы слышали уже заявления представителей Минобороны о том, что возможны очередные постановочные съемки с тем, чтобы, скажем так, смоделировать, сфальсифицировать аналогичные ситуации тому, что было в Буче, поэтому этого нельзя исключать. Но каждый раз мы настойчиво будем говорить о том, что есть правда, а что есть вымысел", - сказал Песков журналистам.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области
, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева
в адрес Москвы
, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Песков заявил в понедельник, что Россия
категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН
.