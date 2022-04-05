https://ria.ru/20220405/bucha-1781871663.html

Член СПЧ назвал фейки о Буче пропагандистской провокацией против России

Член СПЧ назвал фейки о Буче пропагандистской провокацией против России - РИА Новости, 05.04.2022

Член СПЧ назвал фейки о Буче пропагандистской провокацией против России

Частично постановочные материалы и фейки о ситуации в городе Буча под Киевом похожи на пропагандистскую провокацию с целью выставить Россию в дурном свете,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:02

2022-04-05T13:02

2022-04-05T13:02

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

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в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Частично постановочные материалы и фейки о ситуации в городе Буча под Киевом похожи на пропагандистскую провокацию с целью выставить Россию в дурном свете, заявил директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."Усилились потоки лживой пропаганды, выставляющей Россию как страну агрессора. В последние дни все обсуждают события, произошедшие в населенном пункте Буча... Мы тоже анализируем интернет, контактируем с нашими коллегами, экспертами... Очень много вопросов, очень много фактов в сторону того, что это отчасти была постановка, отчасти дело рук украинских военных, которые появились там 31 марта", - сказал Брод в ходе круглого стола в пресс-центре МИА "Россия сегодня" о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом.Он добавил, что фейки о событиях в Буче похожи на провокации. "Очень похоже на пропагандистскую провокацию, пытающуюся демонизировать Россию", - сказал правозащитник.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781820444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий песков, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон, в мире, вооруженные силы украины, украина