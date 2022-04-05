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Провокация в Буче совершена после ухода российских военных, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/bucha-1781855396.html
Провокация в Буче совершена после ухода российских военных, заявил Лавров
Провокация в Буче совершена после ухода российских военных, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022
Провокация в Буче совершена после ухода российских военных, заявил Лавров
Провокация в Буче призвана обвинить военных РФ в преступлениях, совершенных после их ухода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:11
2022-04-05T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вячеслав володин
дмитрий песков
дмитрий медведев
киев
киевская область
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Провокация в Буче призвана обвинить военных РФ в преступлениях, совершенных после их ухода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН, руководителем управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Мартином Гриффитсом."Состоялось подробное обсуждение актуальных вопросов международной гуманитарной повестки дня с акцентом на ситуацию на Украине. С российской стороны были даны развернутые оценки событий в городе Буче Киевской области. Подчеркнуто, что произошедшее там является откровенной провокацией, нацеленной на то, чтобы представить Россию виновной в преступлениях, совершенных уже после ухода российских Вооружённых сил", - сообщил МИД РФ по итогам встречи, которая состоялась в понедельник.Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежиссированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
https://ria.ru/20220405/bucha-1781848274.html
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в мире, вячеслав володин, дмитрий песков, дмитрий медведев, киев, киевская область, россия, госдума рф, совет безопасности оон, нато
12:11 05.04.2022
 
Провокация в Буче совершена после ухода российских военных, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что провокация в Буче совершена после ухода российских военных

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Провокация в Буче призвана обвинить военных РФ в преступлениях, совершенных после их ухода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН, руководителем управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Мартином Гриффитсом.
"Состоялось подробное обсуждение актуальных вопросов международной гуманитарной повестки дня с акцентом на ситуацию на Украине. С российской стороны были даны развернутые оценки событий в городе Буче Киевской области. Подчеркнуто, что произошедшее там является откровенной провокацией, нацеленной на то, чтобы представить Россию виновной в преступлениях, совершенных уже после ухода российских Вооружённых сил", - сообщил МИД РФ по итогам встречи, которая состоялась в понедельник.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 11:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Венесуэле прокомментировали провокацию в Буче
Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежиссированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
Президент Украины Владимир Зеленский в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 11:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад использует фейк про Бучу, чтобы переломить ситуацию, заявил Косачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВячеслав ВолодинДмитрий ПесковДмитрий МедведевКиевКиевская областьРоссияГосдума РФСовет Безопасности ООННАТО
 
 
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