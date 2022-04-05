https://ria.ru/20220405/bucha-1781843407.html

Запад использует фейк про Бучу, чтобы переломить ситуацию, заявил Косачев

Запад использует фейк про Бучу, чтобы переломить ситуацию, заявил Косачев - РИА Новости, 05.04.2022

Запад использует фейк про Бучу, чтобы переломить ситуацию, заявил Косачев

Западные страны пытаются использовать провокацию в украинской Буче, чтобы переломить ситуацию по Украине, повлиять на позицию Германии, пока не готовой на... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:15

2022-04-05T11:15

2022-04-05T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ангела меркель

колин пауэлл

югославия

ирак

россия

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Западные страны пытаются использовать провокацию в украинской Буче, чтобы переломить ситуацию по Украине, повлиять на позицию Германии, пока не готовой на полный отказ от российских энергоресурсов, "задушить" голоса сомневающихся, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Во многих конфликтах есть некий переломный момент, после которого ситуация выходит на качественно новый уровень", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, в 2014 году, когда крайне важно было переломить сдержанную позицию Германии и лично канцлера Ангелы Меркель, таким "триггером" стало крушение "Боинга" Малазийских авиалиний над Донбассом: тогда и Германия, и весь Евросоюз окончательно перешли на язык "пакетов" с Россией, фактически отказавшись от дипломатии и полностью перейдя на американо-британские позиции."На Западе пытаются провести разного рода исторические аналогии кадров из Бучи то со Сребреницей, то с вьетнамской деревней Май Лай (Сонгми)", - написал сенатор.Но гораздо больше это похоже на другой исторический эпизод, послуживший формальным поводом для начала Второй мировой войны – на Глайвицкую провокацию или операция "Консервы", полагает сенатор. Речь идет об инсценировке нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц, проведённую СС 31 августа 1939 года."Как пошли события дальше в 1939 году, все прекрасно знают. Но сегодня масштабы манипуляции общественным сознанием превышают даже возможности Рейха: кадры и комментарии к ним разлетаются в секунды, а функционирующая демократия становится способом уйти от личной ответственности – все делается исключительно "по просьбам трудящихся", - подчеркнул законодатель.Косачев отметил, что никто не наказан за обман с "пробиркой Колина Пауэлла", никто не осужден за атаки на мирное население в Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии. "Но сегодня "двухминутки ненависти" стали главным мотивом для действий политиков. Не будем забывать, что Гитлер был избран демократическим путем", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/postanovka-1781811755.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781820444.html

югославия

ирак

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ангела меркель, колин пауэлл, югославия, ирак, россия, евросоюз, украина