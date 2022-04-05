Запад использует фейк про Бучу, чтобы переломить ситуацию, заявил Косачев
Вице-спикер Совфеда Косачев: Запад использует фейк про Бучу, чтобы переломить ситуацию
Президент Украины Владимир Зеленский в Буче
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Западные страны пытаются использовать провокацию в украинской Буче, чтобы переломить ситуацию по Украине, повлиять на позицию Германии, пока не готовой на полный отказ от российских энергоресурсов, "задушить" голоса сомневающихся, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Во многих конфликтах есть некий переломный момент, после которого ситуация выходит на качественно новый уровень", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, в 2014 году, когда крайне важно было переломить сдержанную позицию Германии и лично канцлера Ангелы Меркель, таким "триггером" стало крушение "Боинга" Малазийских авиалиний над Донбассом: тогда и Германия, и весь Евросоюз окончательно перешли на язык "пакетов" с Россией, фактически отказавшись от дипломатии и полностью перейдя на американо-британские позиции.
"Сегодня, похоже, таким эпизодом пытаются сделать Бучу: крайне важно вновь "добить" остатки сомнений у той же Германии, пока не готовой на полный отказ от российских энергоресурсов, а также "задушить" голоса всех тех, кто еще не верит пропаганде", - отметил Косачев. О том, что цели именно таковы, можно уже судить по разгоняемых политиками и СМИ волнам, добавил он.
"На Западе пытаются провести разного рода исторические аналогии кадров из Бучи то со Сребреницей, то с вьетнамской деревней Май Лай (Сонгми)", - написал сенатор.
Но гораздо больше это похоже на другой исторический эпизод, послуживший формальным поводом для начала Второй мировой войны – на Глайвицкую провокацию или операция "Консервы", полагает сенатор. Речь идет об инсценировке нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц, проведённую СС 31 августа 1939 года.
"Как пошли события дальше в 1939 году, все прекрасно знают. Но сегодня масштабы манипуляции общественным сознанием превышают даже возможности Рейха: кадры и комментарии к ним разлетаются в секунды, а функционирующая демократия становится способом уйти от личной ответственности – все делается исключительно "по просьбам трудящихся", - подчеркнул законодатель.
Косачев отметил, что никто не наказан за обман с "пробиркой Колина Пауэлла", никто не осужден за атаки на мирное население в Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии. "Но сегодня "двухминутки ненависти" стали главным мотивом для действий политиков. Не будем забывать, что Гитлер был избран демократическим путем", - заключил он.