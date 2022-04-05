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Володин назвал провокацию в Буче спектаклем, рассчитанным на Запад - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/bucha-1781820444.html
Володин назвал провокацию в Буче спектаклем, рассчитанным на Запад
Володин назвал провокацию в Буче спектаклем, рассчитанным на Запад - РИА Новости, 05.04.2022
Володин назвал провокацию в Буче спектаклем, рассчитанным на Запад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию в украинской Буче провокацией с целью дискредитации России. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:21
2022-04-05T09:51
обострение ситуации в днр и лнр
политика
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию в украинской Буче провокацией с целью дискредитации России."Ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России. Случившееся — срежиссированная постановка. Спектакль, рассчитанный на западного зрителя", - написал Володин в своем Telegram-канале."Странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Никаких фактов. Только ложь", - добавил он.Парламентарий напомнил, что Россия дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН, однако Британия заблокировала их проведение."Украинские СМИ вынуждены удалять выложенные ими же "фотодоказательства", потому что информация не подтверждается. Но всё это уже никого не волнует. Обвинения высказаны", - отметил Володин.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
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политика, вячеслав володин, россия, госдума рф
09:21 05.04.2022 (обновлено: 09:51 05.04.2022)
 
Володин назвал провокацию в Буче спектаклем, рассчитанным на Запад

Спикер Думы Володин назвал провокацию в Буче спектаклем, рассчитанным на западного зрителя

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию в украинской Буче провокацией с целью дискредитации России.
"Ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России. Случившееся — срежиссированная постановка. Спектакль, рассчитанный на западного зрителя", - написал Володин в своем Telegram-канале.
"Странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Никаких фактов. Только ложь", - добавил он.
Парламентарий напомнил, что Россия дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН, однако Британия заблокировала их проведение.
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"Украинские СМИ вынуждены удалять выложенные ими же "фотодоказательства", потому что информация не подтверждается. Но всё это уже никого не волнует. Обвинения высказаны", - отметил Володин.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
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