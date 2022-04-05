https://ria.ru/20220405/britaniya-1781896571.html
Россия и Британия завершили программу сотрудничества в области образования
Россия и Британия завершили программу сотрудничества в области образования - РИА Новости, 05.04.2022
Россия и Британия завершили программу сотрудничества в области образования
Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что программа сотрудничества с Великобританией завершена, переговоры о новых программах приостановлены. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:39
2022-04-05T14:39
2022-04-05T14:46
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
великобритания
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что программа сотрудничества с Великобританией завершена, переговоры о новых программах приостановлены."К настоящему времени программа межгосударственного сотрудничества между научными и образовательными организациями России и Великобритании, запущенная в 2017 году в рамках перекрестного "Года науки и образования", завершена, а переговоры о реализации новой программы приостановлены", - сообщило министерство.Великобритания на фоне ситуации с Украиной решила отказаться от научного сотрудничества с университетами РФ и рядом российских компаний.
https://na.ria.ru/20220331/perevod_studentov-1781051311.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, великобритания, украина
14:39 05.04.2022 (обновлено: 14:46 05.04.2022)
Россия и Британия завершили программу сотрудничества в области образования
Минобрнауки сообщило о завершении программы сотрудничества с Британией