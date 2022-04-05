https://ria.ru/20220405/britaniya-1781896571.html

Россия и Британия завершили программу сотрудничества в области образования

Россия и Британия завершили программу сотрудничества в области образования - РИА Новости, 05.04.2022

Россия и Британия завершили программу сотрудничества в области образования

Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что программа сотрудничества с Великобританией завершена, переговоры о новых программах приостановлены. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:39

2022-04-05T14:39

2022-04-05T14:46

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

великобритания

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что программа сотрудничества с Великобританией завершена, переговоры о новых программах приостановлены."К настоящему времени программа межгосударственного сотрудничества между научными и образовательными организациями России и Великобритании, запущенная в 2017 году в рамках перекрестного "Года науки и образования", завершена, а переговоры о реализации новой программы приостановлены", - сообщило министерство.Великобритания на фоне ситуации с Украиной решила отказаться от научного сотрудничества с университетами РФ и рядом российских компаний.

https://na.ria.ru/20220331/perevod_studentov-1781051311.html

россия

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, великобритания, украина