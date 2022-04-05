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Боррель заявил, что Китай обещал не помогать России в военном плане - РИА Новости, 05.04.2022
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Боррель заявил, что Китай обещал не помогать России в военном плане
Боррель заявил, что Китай обещал не помогать России в военном плане - РИА Новости, 05.04.2022
Боррель заявил, что Китай обещал не помогать России в военном плане
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель утверждает, что Китай пообещал ЕС не оказывать России военную поддержку и помогать в вопросе... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:38
2022-04-05T13:38
ван и (политик)
дмитрий песков
владимир путин
китай
россия
сша
мид кнр
евросоюз
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МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель утверждает, что Китай пообещал ЕС не оказывать России военную поддержку и помогать в вопросе обхода санкций."Китай заверил, что не намерен оказывать России военную помощь и помогать обходить санкции", - заявил Боррель в эфире испанской радиостанции СОРЕ, подчеркнув, что Пекин может содействовать России и без ведома ЕС.Боррель на данном этапе европейской дипломатии исключил возможность введения санкций против Китая за поддержку РФ.Ранее МИД КНР, комментируя сообщения о давлении со стороны политиков ЕС, заявил, что Пекин придерживается независимой позиции по украинскому кризису. Кроме того, там отмечали, что Китай не является стороной кризиса на Украине и не желает, чтобы санкции коснулись КНР, имеет право защищать свои законные права и интересы.В МИД КНР также заявили, что российско-китайское сотрудничество не имеет верхнего предела. Россия и Китай в условиях непростой международной обстановки намерены укреплять стратегическое партнерство, заявили в МИД РФ. А министр иностранных дел Китая Ван И заявил ранее на встрече с российским коллегой, что отношения РФ и КНР с начала года выдержали новые испытания меняющейся международной обстановки и сохранили правильное направление.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220404/spg-1781664972.html
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ван и (политик), дмитрий песков, владимир путин, китай, россия, сша, мид кнр, евросоюз, в мире
13:38 05.04.2022
 
Боррель заявил, что Китай обещал не помогать России в военном плане

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Китай обещал не помогать России в вопросе санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель утверждает, что Китай пообещал ЕС не оказывать России военную поддержку и помогать в вопросе обхода санкций.
"Китай заверил, что не намерен оказывать России военную помощь и помогать обходить санкции", - заявил Боррель в эфире испанской радиостанции СОРЕ, подчеркнув, что Пекин может содействовать России и без ведома ЕС.
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Боррель на данном этапе европейской дипломатии исключил возможность введения санкций против Китая за поддержку РФ.
Ранее МИД КНР, комментируя сообщения о давлении со стороны политиков ЕС, заявил, что Пекин придерживается независимой позиции по украинскому кризису. Кроме того, там отмечали, что Китай не является стороной кризиса на Украине и не желает, чтобы санкции коснулись КНР, имеет право защищать свои законные права и интересы.
В МИД КНР также заявили, что российско-китайское сотрудничество не имеет верхнего предела. Россия и Китай в условиях непростой международной обстановки намерены укреплять стратегическое партнерство, заявили в МИД РФ. А министр иностранных дел Китая Ван И заявил ранее на встрече с российским коллегой, что отношения РФ и КНР с начала года выдержали новые испытания меняющейся международной обстановки и сохранили правильное направление.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Ван И (политик)Дмитрий ПесковВладимир ПутинКитайРоссияСШАМИД КНРЕвросоюзВ мире
 
 
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