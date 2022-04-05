https://ria.ru/20220405/borrel-1781847076.html

Боррель считает, что Евросоюз должен помочь Киеву

Боррель считает, что Евросоюз должен помочь Киеву - РИА Новости, 05.04.2022

Боррель считает, что Евросоюз должен помочь Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что ЕС должен помочь Киеву, но не пересекая красные линии, чтобы конфликт не распространялся. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:32

2022-04-05T11:32

2022-04-05T11:48

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что ЕС должен помочь Киеву, но не пересекая красные линии, чтобы конфликт не распространялся."Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС не военный союз, но я считаю, что мы должны им помочь. Мы делаем все, что можем, но не пересекая красных линий, чтобы конфликт не распространялся", - заявил Боррель в интервью испанской радиостанции COPE.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс