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Боррель считает, что Евросоюз должен помочь Киеву - РИА Новости, 05.04.2022
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Боррель считает, что Евросоюз должен помочь Киеву
Боррель считает, что Евросоюз должен помочь Киеву - РИА Новости, 05.04.2022
Боррель считает, что Евросоюз должен помочь Киеву
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что ЕС должен помочь Киеву, но не пересекая красные линии, чтобы конфликт не распространялся. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:32
2022-04-05T11:48
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что ЕС должен помочь Киеву, но не пересекая красные линии, чтобы конфликт не распространялся."Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС не военный союз, но я считаю, что мы должны им помочь. Мы делаем все, что можем, но не пересекая красных линий, чтобы конфликт не распространялся", - заявил Боррель в интервью испанской радиостанции COPE.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
11:32 05.04.2022 (обновлено: 11:48 05.04.2022)
 
Боррель считает, что Евросоюз должен помочь Киеву

Глава дипломатии ЕС Боррель считает, что Евросоюз должен помочь Киеву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что ЕС должен помочь Киеву, но не пересекая красные линии, чтобы конфликт не распространялся.
"Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС не военный союз, но я считаю, что мы должны им помочь. Мы делаем все, что можем, но не пересекая красных линий, чтобы конфликт не распространялся", - заявил Боррель в интервью испанской радиостанции COPE.
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СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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