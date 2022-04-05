https://ria.ru/20220405/borba-1781916965.html

NYT: без России мир ждут бедствия и ожесточенная борьба за ресурсы

NYT: без России мир ждут бедствия и ожесточенная борьба за ресурсы - РИА Новости, 05.04.2022

NYT: без России мир ждут бедствия и ожесточенная борьба за ресурсы

В случае отказа Европы от российского газа конкуренция за топливо в мире вырастет, а бедственное положение потребителей из-за высоких цен сохранится,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:59

2022-04-05T15:59

2022-04-05T18:46

экономика

в мире

евросоюз

россия

сша

германия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В случае отказа Европы от российского газа конкуренция за топливо в мире вырастет, а бедственное положение потребителей из-за высоких цен сохранится, прогнозирует обозреватель The New York Times Стенли Рид.Несколько месяцев назад в Германии отказались от строительства СПГ-терминала из-за сомнений в целесообразности столь дорогого объекта. Сейчас же, после начала российской спецоперации на Украине, в Берлине изменили позицию, пояснил автор.В Европе все чаще звучат призывы отказаться от российского газа, и Литва оказалась первой страной, прекратившей закупки. Евросоюз полностью планирует сделать это к 2030 году.Сейчас на Россию приходится 40 процентов всех поставок сырья на континенте, до конца года ЕС намерен на две трети сократить закупки у Москвы, заменив выпадающий объем СПГ и норвежским топливом. Также планируется сократить потребление газа, увеличив мощности возобновляемой энергетики и убавив температуру обогревателей.В этом году ЕС планирует купить на 50 миллиардов кубометров СПГ больше, чем в прошлом: таким образом удастся покрыть половину недостающего объема российских энергоносителей. Рид призвал заключить долгосрочные контракты с США.Кроме того, обозреватель указал на риск усиления борьбы за топливо на мировых рынках."Дополнительные объемы газа, на которые нацелена Европа, увеличат мировой спрос примерно на десять процентов, что приведет к ожесточенной борьбе за топливо с другими странами", — пояснил он.Все это грозит сохранением рекордных цен на газ в мире и продлением бедственного положения частных потребителей и промышленных предприятий. Тариф на электроэнергию в Британии на днях вырос на 54 процента, и положительных изменений не предвидится, подчеркнул автор."В течение следующих трех лет борьба за поставки СПГ будет чрезвычайно жесткой. <…> Европа и Азия будут тянуть одеяло на себя, чтобы обеспечить свои потребности", — процитировал Рид вице-президента по газовым рынкам консалтинговой компании "Вуд Макензи" Массимо Ди Одоардо.Обозреватель добавил, что подорожание газа должно стимулировать разработку новых месторождений, но в то же время выразил сомнения в том, что это произойдет. Кроме того, остаются вопросы, насколько долго сохранится высокий спрос на СПГ в Европе: местные политики по-прежнему считают газ временным решением до полного перехода на зеленую энергетику.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220404/kozyr-1781718436.html

https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html

https://ria.ru/20220405/ekologiya-1781809378.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, в мире, евросоюз, россия, сша, германия