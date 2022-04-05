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Бибилов рассказал о военном присутствии России в Южной Осетии
Бибилов рассказал о военном присутствии России в Южной Осетии - РИА Новости, 05.04.2022
Бибилов рассказал о военном присутствии России в Южной Осетии
В случае вхождения в состав РФ в Южной Осетии не нужно будет дополнительно укреплять российское военное присутствие, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:12
2022-04-05T10:12
2022-04-05T11:52
безопасность
россия
южная осетия
анатолий бибилов
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В случае вхождения в состав РФ в Южной Осетии не нужно будет дополнительно укреплять российское военное присутствие, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов."Те возможности, которые есть у 4-ой военной базы, те возможности, которые есть у пограничного управления, те возможности, которые есть у силовых структур республики Южная Осетия, вполне достаточны для того, чтобы обеспечить безопасность границ Российской Федерации в периметре Южной Осетии. Не вижу никакой необходимости большего вовлечения сил и средств", - сказал он.Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум о вхождении РФ может состояться после 10 апреля в республике.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, южная осетия, анатолий бибилов
10:12 05.04.2022 (обновлено: 11:52 05.04.2022)
Бибилов рассказал о военном присутствии России в Южной Осетии
Бибилов: при вхождении в Россию не надо будет укреплять военное присутствие