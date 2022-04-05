https://ria.ru/20220405/bibilov-1781829665.html

Бибилов рассказал о военном присутствии России в Южной Осетии

Бибилов рассказал о военном присутствии России в Южной Осетии - РИА Новости, 05.04.2022

Бибилов рассказал о военном присутствии России в Южной Осетии

В случае вхождения в состав РФ в Южной Осетии не нужно будет дополнительно укреплять российское военное присутствие, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:12

2022-04-05T10:12

2022-04-05T11:52

безопасность

россия

южная осетия

анатолий бибилов

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В случае вхождения в состав РФ в Южной Осетии не нужно будет дополнительно укреплять российское военное присутствие, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов."Те возможности, которые есть у 4-ой военной базы, те возможности, которые есть у пограничного управления, те возможности, которые есть у силовых структур республики Южная Осетия, вполне достаточны для того, чтобы обеспечить безопасность границ Российской Федерации в периметре Южной Осетии. Не вижу никакой необходимости большего вовлечения сил и средств", - сказал он.Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум о вхождении РФ может состояться после 10 апреля в республике.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220405/referendum-1781815179.html

россия

южная осетия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, южная осетия, анатолий бибилов