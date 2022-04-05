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Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника
Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 05.04.2022
Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ уничтожили в течение суток четыре украинских беспилотника, всего с начала операции их уничтожено почти 400, РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:07
2022-04-05T11:07
2022-04-05T11:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ уничтожили в течение суток четыре украинских беспилотника, всего с начала операции их уничтожено почти 400, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка, Индустриальная, Гурты и Нижняя Крынка", - сказал Конашенков.Всего, по его словам, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины, украина
11:07 05.04.2022 (обновлено: 11:08 05.04.2022)
Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника
Конашенков: российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника