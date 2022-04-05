https://ria.ru/20220405/bespilotniki-1781840963.html

Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника

Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 05.04.2022

Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ уничтожили в течение суток четыре украинских беспилотника, всего с начала операции их уничтожено почти 400, РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:07

2022-04-05T11:07

2022-04-05T11:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ уничтожили в течение суток четыре украинских беспилотника, всего с начала операции их уничтожено почти 400, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка, Индустриальная, Гурты и Нижняя Крынка", - сказал Конашенков.Всего, по его словам, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины, украина