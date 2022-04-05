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Белгородские власти объяснили земляные работы у границы с Украиной
Белгородские власти объяснили земляные работы у границы с Украиной - РИА Новости, 06.04.2022
Белгородские власти объяснили земляные работы у границы с Украиной
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа Белгородской области, который находится на границе с Украиной, заявил, что земляные работы на территории... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-05T23:28
2022-04-05T23:28
2022-04-06T01:13
белгородская область
белгородская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа Белгородской области, который находится на границе с Украиной, заявил, что земляные работы на территории округа организованы ради безопасности жителей, добавив, что, как человек военный, он привык перестраховываться.Он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеообращение к горожанам.В прошлую пятницу в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.
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РИА Новости
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белгородская область, общество
23:28 05.04.2022 (обновлено: 01:13 06.04.2022)
Белгородские власти объяснили земляные работы у границы с Украиной
Власти рассказали о земляных работах в целях безопасности под Белгородом
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа Белгородской области, который находится на границе с Украиной, заявил, что земляные работы на территории округа организованы ради безопасности жителей, добавив, что, как человек военный, он привык перестраховываться.
Он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеообращение к горожанам.
"Понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я, как человек военный, всегда перестраховываюсь. И сегодня я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Давайте мы это примем как должное и вместе с вами сохраним спокойствие", — сказал Жданов.
В прошлую пятницу в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода
и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.