https://ria.ru/20220405/belgorod-1781988538.html

Белгородские власти объяснили земляные работы у границы с Украиной

Белгородские власти объяснили земляные работы у границы с Украиной - РИА Новости, 06.04.2022

Белгородские власти объяснили земляные работы у границы с Украиной

Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа Белгородской области, который находится на границе с Украиной, заявил, что земляные работы на территории... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-05T23:28

2022-04-05T23:28

2022-04-06T01:13

белгородская область

белгородская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа Белгородской области, который находится на границе с Украиной, заявил, что земляные работы на территории округа организованы ради безопасности жителей, добавив, что, как человек военный, он привык перестраховываться.Он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеообращение к горожанам.В прошлую пятницу в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.

https://ria.ru/20220405/khlopok-1781984776.html

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, общество