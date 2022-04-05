https://ria.ru/20220405/bayden-1781888793.html

Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США

Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США - РИА Новости, 05.04.2022

Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недостойными президента США личные выпады Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:13

2022-04-05T14:13

2022-04-05T14:17

джо байден

владимир путин

в мире

сша

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628164_0:444:2851:2048_1920x0_80_0_0_88a6b82d5c3551f3adc3b34f085a006d.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недостойными президента США личные выпады Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина."Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики. Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России, и это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США", - сказал Песков.Президент США Джо Байден назвал "военным преступлением", но не считает "геноцидом" события в киевском предместье Буча, которые ранее Минобороны РФ назвало провокацией. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джо байден, владимир путин, в мире, сша, россия, дмитрий песков