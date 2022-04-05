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Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США - РИА Новости, 05.04.2022
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Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США
Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США - РИА Новости, 05.04.2022
Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недостойными президента США личные выпады Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:13
2022-04-05T14:17
джо байден
владимир путин
в мире
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недостойными президента США личные выпады Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина."Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики. Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России, и это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США", - сказал Песков.Президент США Джо Байден назвал "военным преступлением", но не считает "геноцидом" события в киевском предместье Буча, которые ранее Минобороны РФ назвало провокацией. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".
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джо байден, владимир путин, в мире, сша, россия, дмитрий песков
14:13 05.04.2022 (обновлено: 14:17 05.04.2022)
 
Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США

Пресс-секретарь Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недостойными президента США личные выпады Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
"Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики. Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России, и это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США", - сказал Песков.
Президент США Джо Байден назвал "военным преступлением", но не считает "геноцидом" события в киевском предместье Буча, которые ранее Минобороны РФ назвало провокацией. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".
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