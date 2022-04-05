https://ria.ru/20220405/bali-1781907028.html
На Бали увеличивается число туристов из России
На Бали увеличивается число туристов из России - РИА Новости, 05.04.2022
На Бали увеличивается число туристов из России
Поток российских туристов на индонезийский остров Бали продолжает стабильно расти и будет увеличиваться в обозримом будущем, сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:04
2022-04-05T17:04
2022-04-05T17:04
туризм
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россия
бали (остров)
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БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Поток российских туристов на индонезийский остров Бали продолжает стабильно расти и будет увеличиваться в обозримом будущем, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Индонезии Никита Иванов.По его словам, с декабря прошлого года россияне все чаще приезжают на остров. "Я абсолютно убежден, что поток будет расти дальше. Причем, с закрытием ряда популярных направлений, мне думается, что российский туризм на Бали и вообще в Индонезию вступает в период небывалого расцвета", – сообщил агентству дипломат.Прямые перелеты из России на Бали пока еще не возобновились после ковидных ограничений, но планы у российских авиакомпаний есть, отметил заведующий консульским отделом."Сейчас пока россияне летают с пересадками рейсами турецкой авиакомпании и ряда ближневосточных перевозчиков", – напомнил он.Карты "Мир" пока в Индонезии не принимаются, но еще в прошлом году и в начале текущего года ряд российских банков рассматривали возможности вхождения в местную финансовую систему.Дипломат напомнил, что в Индонезии система Union Pay достаточно распространена. "Судя по информации в чатах российского сообщества, на форумах в интернете, интерес к картам Union Pay среди россиян очень велик. Без системы "Мир" здесь мы, скорее всего, на какое-то время и придем к Union Pay", – рассказал Иванов."С 20-х чисел декабря у нас идет стабильное увеличение турпотока, и оно не прекращается. Тем более, что с начала марта Индонезия ввела послабление карантинно-санитарного режима для прибывающих в страну путешественников, и еще больше наших граждан стали сюда прилетать", – рассказал дипломат.
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html
https://ria.ru/20220305/bali-1776685286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, бали (остров), санкции в отношении россии, индонезия, новости - туризм, туристы, отдых на море, куда можно лететь
На Бали увеличивается число туристов из России
Поток россиян на индонезийский остров Бали продолжает стабильно расти, заявили в дипмиссии
БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Поток российских туристов на индонезийский остров Бали продолжает стабильно расти и будет увеличиваться в обозримом будущем, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Индонезии Никита Иванов.
По его словам, с декабря прошлого года россияне все чаще приезжают на остров. "Я абсолютно убежден, что поток будет расти дальше. Причем, с закрытием ряда популярных направлений, мне думается, что российский туризм на Бали и вообще в Индонезию вступает в период небывалого расцвета", – сообщил агентству дипломат.
Прямые перелеты из России на Бали пока еще не возобновились после ковидных ограничений, но планы у российских авиакомпаний есть, отметил заведующий консульским отделом.
"Сейчас пока россияне летают с пересадками рейсами турецкой авиакомпании и ряда ближневосточных перевозчиков", – напомнил он.
Карты "Мир" пока в Индонезии не принимаются, но еще в прошлом году и в начале текущего года ряд российских банков рассматривали возможности вхождения в местную финансовую систему.
Дипломат напомнил, что в Индонезии система Union Pay достаточно распространена. "Судя по информации в чатах российского сообщества, на форумах в интернете, интерес к картам Union Pay среди россиян очень велик. Без системы "Мир" здесь мы, скорее всего, на какое-то время и придем к Union Pay", – рассказал Иванов.
"С 20-х чисел декабря у нас идет стабильное увеличение турпотока, и оно не прекращается. Тем более, что с начала марта Индонезия ввела послабление карантинно-санитарного режима для прибывающих в страну путешественников, и еще больше наших граждан стали сюда прилетать", – рассказал дипломат.