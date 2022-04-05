https://ria.ru/20220405/avtougon-1781802866.html
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков - РИА Новости, 05.04.2022
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков
Какие автомобили привлекают внимание угонщиков и как защитить машину от кражи, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T02:10
2022-04-05T02:10
2022-04-05T02:10
авто
вячеслав субботин
gps
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/26/1556252659_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_896d48b165c0e7b211a2864f12874c8c.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Какие автомобили привлекают внимание угонщиков и как защитить машину от кражи, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин.Дефицит на автомобильном рынке может привести к активизации угонщиков, считает он. По мнению автоэксперта, злоумышленников в первую очередь будут интересовать те марки, которые наиболее востребованы среди российских потребителей.Дорогие автомобили тоже "привлекательны" для угонщиков, уверен он."Естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery", – уточнил автоэксперт.Он советует устанавливать на машины механические средства защиты от угона."Может блокироваться коробка передач, чтобы просто не позволить "откатить" машину. Система питания должна быть отдельно защищена, можно поставить клапан, который будет перекрывать подачу топлива. Надо обязательно защищать капот (противоугонными замками, – ред.). Угонщики приносят свое оборудование, компьютеры, но механические средства (защиты, – ред.) будут действенны", – объяснил Субботин.Кроме того, он рекомендует оснастить автомобиль видеорегистратором, работающим круглосуточно."Хорошо бы поставить круглосуточный видеорегистратор, чтобы он записывал все пространство вокруг автомобиля, поставить GPS-трекеры, которые отслеживают местоположение автомобиля. Это поможет, если угонщик начинающий", – отметил Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.В заключение он добавил, что лучше оставлять машины на охраняемых парковках и не забывать о страховке от угона.
https://ria.ru/20211212/ugon-1763236669.html
https://ria.ru/20220313/ugony-1777893145.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/26/1556252659_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_322120ca8f3024efad7f37f94118f64e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, вячеслав субботин, gps
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков
Эксперт Субботин назвал самыми угоняемыми автомобилями Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Какие автомобили привлекают внимание угонщиков и как защитить машину от кражи, рассказал
в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин.
Дефицит на автомобильном рынке может привести к активизации угонщиков, считает он. По мнению автоэксперта, злоумышленников в первую очередь будут интересовать те марки, которые наиболее востребованы среди российских потребителей.
"Будут угонять, конечно, популярные машины, которые пользуются большим спросом. Это, например, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo седан, Kia Rio, Hyundai Solaris", – прогнозирует Субботин.
Дорогие автомобили тоже "привлекательны" для угонщиков, уверен он.
"Естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery", – уточнил автоэксперт.
Он советует устанавливать на машины механические средства защиты от угона.
"Может блокироваться коробка передач, чтобы просто не позволить "откатить" машину. Система питания должна быть отдельно защищена, можно поставить клапан, который будет перекрывать подачу топлива. Надо обязательно защищать капот (противоугонными замками, – ред.). Угонщики приносят свое оборудование, компьютеры, но механические средства (защиты, – ред.) будут действенны", – объяснил Субботин.
Кроме того, он рекомендует оснастить автомобиль видеорегистратором, работающим круглосуточно.
"Хорошо бы поставить круглосуточный видеорегистратор, чтобы он записывал все пространство вокруг автомобиля, поставить GPS
-трекеры, которые отслеживают местоположение автомобиля. Это поможет, если угонщик начинающий", – отметил Вячеслав Субботин
в интервью радио Sputnik.
В заключение он добавил, что лучше оставлять машины на охраняемых парковках и не забывать о страховке от угона.