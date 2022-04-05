Рейтинг@Mail.ru
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/avtougon-1781802866.html
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков - РИА Новости, 05.04.2022
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков
Какие автомобили привлекают внимание угонщиков и как защитить машину от кражи, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T02:10
2022-04-05T02:10
авто
вячеслав субботин
gps
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/26/1556252659_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_896d48b165c0e7b211a2864f12874c8c.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Какие автомобили привлекают внимание угонщиков и как защитить машину от кражи, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин.Дефицит на автомобильном рынке может привести к активизации угонщиков, считает он. По мнению автоэксперта, злоумышленников в первую очередь будут интересовать те марки, которые наиболее востребованы среди российских потребителей.Дорогие автомобили тоже "привлекательны" для угонщиков, уверен он."Естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery", – уточнил автоэксперт.Он советует устанавливать на машины механические средства защиты от угона."Может блокироваться коробка передач, чтобы просто не позволить "откатить" машину. Система питания должна быть отдельно защищена, можно поставить клапан, который будет перекрывать подачу топлива. Надо обязательно защищать капот (противоугонными замками, – ред.). Угонщики приносят свое оборудование, компьютеры, но механические средства (защиты, – ред.) будут действенны", – объяснил Субботин.Кроме того, он рекомендует оснастить автомобиль видеорегистратором, работающим круглосуточно."Хорошо бы поставить круглосуточный видеорегистратор, чтобы он записывал все пространство вокруг автомобиля, поставить GPS-трекеры, которые отслеживают местоположение автомобиля. Это поможет, если угонщик начинающий", – отметил Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.В заключение он добавил, что лучше оставлять машины на охраняемых парковках и не забывать о страховке от угона.
https://ria.ru/20211212/ugon-1763236669.html
https://ria.ru/20220313/ugony-1777893145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/26/1556252659_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_322120ca8f3024efad7f37f94118f64e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, вячеслав субботин, gps
02:10 05.04.2022
 
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков

Эксперт Субботин назвал самыми угоняемыми автомобилями Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтоугонщик
Автоугонщик - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Автоугонщик
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Какие автомобили привлекают внимание угонщиков и как защитить машину от кражи, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин.
Дефицит на автомобильном рынке может привести к активизации угонщиков, считает он. По мнению автоэксперта, злоумышленников в первую очередь будут интересовать те марки, которые наиболее востребованы среди российских потребителей.
"Будут угонять, конечно, популярные машины, которые пользуются большим спросом. Это, например, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo седан, Kia Rio, Hyundai Solaris", – прогнозирует Субботин.
Дорогие автомобили тоже "привлекательны" для угонщиков, уверен он.
Авто - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря 2021, 03:15
Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона
"Естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery", – уточнил автоэксперт.
Он советует устанавливать на машины механические средства защиты от угона.
"Может блокироваться коробка передач, чтобы просто не позволить "откатить" машину. Система питания должна быть отдельно защищена, можно поставить клапан, который будет перекрывать подачу топлива. Надо обязательно защищать капот (противоугонными замками, – ред.). Угонщики приносят свое оборудование, компьютеры, но механические средства (защиты, – ред.) будут действенны", – объяснил Субботин.
Кроме того, он рекомендует оснастить автомобиль видеорегистратором, работающим круглосуточно.
"Хорошо бы поставить круглосуточный видеорегистратор, чтобы он записывал все пространство вокруг автомобиля, поставить GPS-трекеры, которые отслеживают местоположение автомобиля. Это поможет, если угонщик начинающий", – отметил Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.
В заключение он добавил, что лучше оставлять машины на охраняемых парковках и не забывать о страховке от угона.
Машины в пробке на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 05:05
Страховщики ожидают роста угонов автомобилей в России
 
АвтоВячеслав СубботинGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала