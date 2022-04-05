https://ria.ru/20220405/avtougon-1781802866.html

Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков

Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков - РИА Новости, 05.04.2022

Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков

Какие автомобили привлекают внимание угонщиков и как защитить машину от кражи, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T02:10

2022-04-05T02:10

2022-04-05T02:10

авто

вячеслав субботин

gps

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Какие автомобили привлекают внимание угонщиков и как защитить машину от кражи, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин.Дефицит на автомобильном рынке может привести к активизации угонщиков, считает он. По мнению автоэксперта, злоумышленников в первую очередь будут интересовать те марки, которые наиболее востребованы среди российских потребителей.Дорогие автомобили тоже "привлекательны" для угонщиков, уверен он."Естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery", – уточнил автоэксперт.Он советует устанавливать на машины механические средства защиты от угона."Может блокироваться коробка передач, чтобы просто не позволить "откатить" машину. Система питания должна быть отдельно защищена, можно поставить клапан, который будет перекрывать подачу топлива. Надо обязательно защищать капот (противоугонными замками, – ред.). Угонщики приносят свое оборудование, компьютеры, но механические средства (защиты, – ред.) будут действенны", – объяснил Субботин.Кроме того, он рекомендует оснастить автомобиль видеорегистратором, работающим круглосуточно."Хорошо бы поставить круглосуточный видеорегистратор, чтобы он записывал все пространство вокруг автомобиля, поставить GPS-трекеры, которые отслеживают местоположение автомобиля. Это поможет, если угонщик начинающий", – отметил Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.В заключение он добавил, что лучше оставлять машины на охраняемых парковках и не забывать о страховке от угона.

https://ria.ru/20211212/ugon-1763236669.html

https://ria.ru/20220313/ugony-1777893145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, вячеслав субботин, gps