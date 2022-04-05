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Более 20 районов Красноярского края получат 112 новых автобусов - РИА Новости, 05.04.2022
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Более 20 районов Красноярского края получат 112 новых автобусов
Более 20 районов Красноярского края получат 112 новых автобусов - РИА Новости, 05.04.2022
Более 20 районов Красноярского края получат 112 новых автобусов
Более 110 новых автобусов поступят в 22 района Красноярского края в рамках реализации губернаторской программы, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:05
2022-04-05T12:05
общество
александр усс
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Более 110 новых автобусов поступят в 22 района Красноярского края в рамках реализации губернаторской программы, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор края Александр Усс вручил ключи от новых автобусов руководителям филиалов краевого автотранспортного предприятия. Уже сегодня 112 автобусов уедут в 22 территории региона. Текущая поставка техники по программе губернатора края "Новый автобус" позволит на четверть обновить подвижной состав краевого АТП", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что развитие пассажирских перевозок в территориях края – один из приоритетов, обозначенных главой региона. Парк предприятия давно нуждался в обновлении. Имеющийся транспорт выработал свой моторесурс и требовал замены.По данным пресс-службы, средства на покупку нового транспорта уже внесены в корректировку бюджета.
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общество, александр усс, красноярский край
12:05 05.04.2022
 
Более 20 районов Красноярского края получат 112 новых автобусов

В 22 района Красноярского края поступят 112 новых автобусов в рамках программы губернатора

© Радио SputnikВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Радио Sputnik
Вид на Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Более 110 новых автобусов поступят в 22 района Красноярского края в рамках реализации губернаторской программы, сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор края Александр Усс вручил ключи от новых автобусов руководителям филиалов краевого автотранспортного предприятия. Уже сегодня 112 автобусов уедут в 22 территории региона. Текущая поставка техники по программе губернатора края "Новый автобус" позволит на четверть обновить подвижной состав краевого АТП", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отмечают, что развитие пассажирских перевозок в территориях края – один из приоритетов, обозначенных главой региона. Парк предприятия давно нуждался в обновлении. Имеющийся транспорт выработал свой моторесурс и требовал замены.
"Вспомним прошлый год – вручение школьных автобусов, автомобилей скорой помощи. Для города были приобретены наряду с автобусами и новые электробусы абсолютно другого поколения, а также современные трамваи. 112 новых автобусов сегодня – это только начало. В текущем году мы планируем приобрести порядка 600 единиц транспорта, в том числе машины скорой помощи и социальные такси и, конечно, 220 автобусов. Это очень серьезная подвижка в обновлении транспорта, которая нам необходима, учитывая масштабы нашего региона", – приводит пресс-служба слова Усса.
По данным пресс-службы, средства на покупку нового транспорта уже внесены в корректировку бюджета.
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ОбществоАлександр УссКрасноярский край
 
 
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