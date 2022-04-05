https://ria.ru/20220405/avtobusy-1781853741.html

Более 20 районов Красноярского края получат 112 новых автобусов

Более 20 районов Красноярского края получат 112 новых автобусов - РИА Новости, 05.04.2022

Более 20 районов Красноярского края получат 112 новых автобусов

Более 110 новых автобусов поступят в 22 района Красноярского края в рамках реализации губернаторской программы, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:05

2022-04-05T12:05

2022-04-05T12:05

общество

александр усс

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Более 110 новых автобусов поступят в 22 района Красноярского края в рамках реализации губернаторской программы, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор края Александр Усс вручил ключи от новых автобусов руководителям филиалов краевого автотранспортного предприятия. Уже сегодня 112 автобусов уедут в 22 территории региона. Текущая поставка техники по программе губернатора края "Новый автобус" позволит на четверть обновить подвижной состав краевого АТП", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что развитие пассажирских перевозок в территориях края – один из приоритетов, обозначенных главой региона. Парк предприятия давно нуждался в обновлении. Имеющийся транспорт выработал свой моторесурс и требовал замены.По данным пресс-службы, средства на покупку нового транспорта уже внесены в корректировку бюджета.

https://ria.ru/20220304/avtobusy-1776486410.html

https://ria.ru/20211112/avtobusy-1758807262.html

красноярский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр усс, красноярский край