00:39 05.04.2022 (обновлено: 01:30 05.04.2022)
Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию
Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию, включая вина и меха
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Австралия запрещает экспорт ряда предметов роскоши в Россию из-за ситуации на Украине, в том числе ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средств, мехов и других товаров, сообщает министерство иностранных дел страны.
"Австралия введет дальнейшие санкции против России в ответ на российское вторжение на Украину. Австралия запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши прямым или непрямым образом в или для использования или для выгоды России", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В списке товаров также табачные изделия, парфюмерная продукция, кожа, аксессуары и предметы одежды, некоторая электроника, музыкальные инструменты, предметы искусства, икра, ракообразные, трюфель и другое.
Отмечается, что эти меры вступят в силу 7 апреля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.