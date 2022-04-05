https://ria.ru/20220405/avstraliya-1781800360.html

Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию

Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 05.04.2022

Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию

Австралия запрещает экспорт ряда предметов роскоши в Россию из-за ситуации на Украине, в том числе ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средств, мехов и РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T00:39

2022-04-05T00:39

2022-04-05T01:30

в мире

австралия

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Австралия запрещает экспорт ряда предметов роскоши в Россию из-за ситуации на Украине, в том числе ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средств, мехов и других товаров, сообщает министерство иностранных дел страны.В списке товаров также табачные изделия, парфюмерная продукция, кожа, аксессуары и предметы одежды, некоторая электроника, музыкальные инструменты, предметы искусства, икра, ракообразные, трюфель и другое.Отмечается, что эти меры вступят в силу 7 апреля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/zelenskiy-1781023438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, австралия, россия