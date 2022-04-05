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Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 05.04.2022
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Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию
Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 05.04.2022
Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию
Австралия запрещает экспорт ряда предметов роскоши в Россию из-за ситуации на Украине, в том числе ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средств, мехов и РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T00:39
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в мире
австралия
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Австралия запрещает экспорт ряда предметов роскоши в Россию из-за ситуации на Украине, в том числе ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средств, мехов и других товаров, сообщает министерство иностранных дел страны.В списке товаров также табачные изделия, парфюмерная продукция, кожа, аксессуары и предметы одежды, некоторая электроника, музыкальные инструменты, предметы искусства, икра, ракообразные, трюфель и другое.Отмечается, что эти меры вступят в силу 7 апреля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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в мире, австралия, россия
00:39 05.04.2022 (обновлено: 01:30 05.04.2022)
 
Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию

Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию, включая вина и меха

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Австралия запрещает экспорт ряда предметов роскоши в Россию из-за ситуации на Украине, в том числе ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средств, мехов и других товаров, сообщает министерство иностранных дел страны.
"Австралия введет дальнейшие санкции против России в ответ на российское вторжение на Украину. Австралия запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши прямым или непрямым образом в или для использования или для выгоды России", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В списке товаров также табачные изделия, парфюмерная продукция, кожа, аксессуары и предметы одежды, некоторая электроника, музыкальные инструменты, предметы искусства, икра, ракообразные, трюфель и другое.
Отмечается, что эти меры вступят в силу 7 апреля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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