https://ria.ru/20220405/aukus-1781805194.html

AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский

AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский - РИА Новости, 05.04.2022

AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский

Партнерство AUKUS создает предпосылки к началу нового витка гонки вооружений и делает это не только в АТР, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:22

2022-04-05T03:22

2022-04-05T03:53

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aukus

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Партнерство AUKUS создает предпосылки к началу нового витка гонки вооружений и делает это не только в АТР, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Вызывает озабоченность ситуация вокруг создания Австралией, Великобританией и США партнерства AUKUS, в том числе с точки зрения его негативного влияния на режим ядерного нераспространения", - сказал Полянский."Считаем, что данное партнерство провоцирует напряженность в сфере международной безопасности, формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указал он.

https://ria.ru/20220405/moratoriy-1781805748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, aukus