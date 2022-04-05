https://ria.ru/20220405/aukus-1781805194.html
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский - РИА Новости, 05.04.2022
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский
Партнерство AUKUS создает предпосылки к началу нового витка гонки вооружений и делает это не только в АТР, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:22
2022-04-05T03:22
2022-04-05T03:53
в мире
aukus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg
ООН, 5 апр – РИА Новости. Партнерство AUKUS создает предпосылки к началу нового витка гонки вооружений и делает это не только в АТР, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Вызывает озабоченность ситуация вокруг создания Австралией, Великобританией и США партнерства AUKUS, в том числе с точки зрения его негативного влияния на режим ядерного нераспространения", - сказал Полянский."Считаем, что данное партнерство провоцирует напряженность в сфере международной безопасности, формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указал он.
https://ria.ru/20220405/moratoriy-1781805748.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_2b8465fe7ecdd889bd24ae68ed770529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, aukus
03:22 05.04.2022 (обновлено: 03:53 05.04.2022)
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений