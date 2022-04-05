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AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский - РИА Новости, 05.04.2022
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AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский - РИА Новости, 05.04.2022
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский
Партнерство AUKUS создает предпосылки к началу нового витка гонки вооружений и делает это не только в АТР, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:22
2022-04-05T03:53
в мире
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Партнерство AUKUS создает предпосылки к началу нового витка гонки вооружений и делает это не только в АТР, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Вызывает озабоченность ситуация вокруг создания Австралией, Великобританией и США партнерства AUKUS, в том числе с точки зрения его негативного влияния на режим ядерного нераспространения", - сказал Полянский."Считаем, что данное партнерство провоцирует напряженность в сфере международной безопасности, формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указал он.
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в мире, aukus
03:22 05.04.2022 (обновлено: 03:53 05.04.2022)
 
AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений, заявил Полянский

Зампостпреда при ООН Полянский: AUKUS провоцирует новый виток гонки вооружений

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Партнерство AUKUS создает предпосылки к началу нового витка гонки вооружений и делает это не только в АТР, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Вызывает озабоченность ситуация вокруг создания Австралией, Великобританией и США партнерства AUKUS, в том числе с точки зрения его негативного влияния на режим ядерного нераспространения", - сказал Полянский.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
03:47
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
"Считаем, что данное партнерство провоцирует напряженность в сфере международной безопасности, формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указал он.
 
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