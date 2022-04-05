https://ria.ru/20220405/auchan-1781895167.html
В "Ашане" опровергли слухи о прекращении поставок и инвестиций в Россию
В "Ашане" опровергли слухи о прекращении поставок и инвестиций в Россию - РИА Новости, 05.04.2022
В "Ашане" опровергли слухи о прекращении поставок и инвестиций в Россию
"Ашан" продолжает работу в России в обычном режиме и не планирует сворачивать деятельность, а появившаяся информация о прекращении поставок и инвестиций не... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:33
2022-04-05T14:33
2022-04-05T15:23
экономика
ашан
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Ашан" продолжает работу в России в обычном режиме и не планирует сворачивать деятельность, а появившаяся информация о прекращении поставок и инвестиций не соответствует действительности, заявили РИА Новости в российской пресс-службе ритейлера.Ранее на украинском сайте компании появилась информация о том, что французский ритейлер "изолирует российский офис", прекратив инвестиции и поставки в РФ."Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. "АШАН Ритейл Россия" продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность", - говорится в сообщении пресс-службы.Французский офис "Ашана" также опроверг информацию об уходе из России. "Наша позиция по этому вопросу не изменилась", - цитирует представителя пресс-службы офиса телеканал BFM TV.
https://ria.ru/20220327/auchan-1780301906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ашан, россия, санкции в отношении россии
14:33 05.04.2022 (обновлено: 15:23 05.04.2022)
В "Ашане" опровергли слухи о прекращении поставок и инвестиций в Россию
"Ашан" заверил, что продолжает работать в России в обычном режиме