https://ria.ru/20220405/astronavt-1781968779.html

Ванде Хай заявил, что не сомневался в благополучном возвращении на Землю

Ванде Хай заявил, что не сомневался в благополучном возвращении на Землю - РИА Новости, 05.04.2022

Ванде Хай заявил, что не сомневался в благополучном возвращении на Землю

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай заявил, что не терял уверенности в благополучном возвращении на Землю на российском корабле "Союз" вместе с российским экипажем,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:36

2022-04-05T19:36

2022-04-05T19:36

космос - риа наука

сша

наса

международная космическая станция (мкс)

россия

роскосмос

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Астронавт НАСА Марк Ванде Хай заявил, что не терял уверенности в благополучном возвращении на Землю на российском корабле "Союз" вместе с российским экипажем, несмотря на спекуляции СМИ на фоне ситуации на Украине и санкционные меры в отношении России."Я никогда не считал это серьезным (появившиеся в СМИ сообщения о возможном отказе России о возвращении американца на Землю), у меня всегда было достаточно уверенности, чтобы относиться к этому, как к чему-то обращенному к другой аудитории, а не ко мне", - сказал астронавт НАСА на пресс-конференции НАСА во вторник.Марк Ванде Хай вернулся на Землю с МКС на прошлой неделе на российском корабле "Союз" вместе с россиянами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Американский астронавт рассказал, что не следил на орбите за соцсетями, но, если какая-то информация из них доходила до МКС, то относился к ней легко и не принимал всерьез. По его словам, слухи о том, что его могут оставить на орбите, ему рассказала супруга.Поводом к многочисленным публикациям в западных СМИ о вероятности того, что Россия оставит Ванде Хая на орбите, мог стать шуточный видеоролик, опубликованный в Telegram-канале российского космического агентства, в котором обыгрывается возможность выхода России из проекта МКС. В 56 секундном ролике под песню "Прощай" в исполнении Льва Лещенко российские космонавты прощаются с Ванде Хаем, задраивают люк российского сегмента станции и покидают в нем МКС. "Ролик основан на нереальных событиях", - сообщают в титрах в конце его авторы.Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг любую возможность того, что Россия могла рассматривать отказ доставки астронавта НАСА с МКС на Землю в качестве ответной меры на введенные против России санкции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220405/kosmos-1781952101.html

https://ria.ru/20220327/kosmos-1780336496.html

https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, сша, наса, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, ситуация в днр и лнр