https://ria.ru/20220405/ashan-1781920992.html

"Ашан" подтвердил, что продолжает работу в России

"Ашан" подтвердил, что продолжает работу в России - РИА Новости, 05.04.2022

"Ашан" подтвердил, что продолжает работу в России

В парижском офисе компании "Ашан" подтвердили РИА Новости, что ретейлер продолжает работу в России, выполняя все эмбарго Евросоюза. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:08

2022-04-05T16:08

2022-04-05T16:08

экономика

россия

ашан

франция

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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. В парижском офисе компании "Ашан" подтвердили РИА Новости, что ретейлер продолжает работу в России, выполняя все эмбарго Евросоюза.Ранее на украинском сайте компании появилась информация о том, что французский ретейлер "изолирует российский офис", прекратив инвестиции и поставки в РФ. Позднее в российской пресс-службе ретейлера РИА Новости сообщили, что "Ашан" продолжает работу в России в обычном режиме и не планирует сворачивать деятельность, а появившаяся информация о прекращении поставок и инвестиций не соответствует действительности."Мы выразили свою позицию 27 марта по этому вопросу. И то, что вы могли прочитать в украинской прессе, не соответствует сообщению группы ("Ашан" - ред.)", - сказал представитель пресс-службы компании."С тех пор (с 27 марта - ред.) наша позиция не изменилась. Мы соблюдаем все условия эмбарго Евросоюза, но наша работа в России продолжается и продолжится с соблюдением условий эмбарго", - отметил он.Двадцать седьмого марта гендиректор "Ашан" Ив Клод заявил в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, что компания продолжает работать в РФ, чтобы оказывать поддержку клиентам и сотрудникам.

https://ria.ru/20220405/danone-1781895936.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, ашан, франция