https://ria.ru/20220405/ashan-1781920992.html
"Ашан" подтвердил, что продолжает работу в России
"Ашан" подтвердил, что продолжает работу в России - РИА Новости, 05.04.2022
"Ашан" подтвердил, что продолжает работу в России
В парижском офисе компании "Ашан" подтвердили РИА Новости, что ретейлер продолжает работу в России, выполняя все эмбарго Евросоюза. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:08
2022-04-05T16:08
2022-04-05T16:08
экономика
россия
ашан
франция
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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. В парижском офисе компании "Ашан" подтвердили РИА Новости, что ретейлер продолжает работу в России, выполняя все эмбарго Евросоюза.Ранее на украинском сайте компании появилась информация о том, что французский ретейлер "изолирует российский офис", прекратив инвестиции и поставки в РФ. Позднее в российской пресс-службе ретейлера РИА Новости сообщили, что "Ашан" продолжает работу в России в обычном режиме и не планирует сворачивать деятельность, а появившаяся информация о прекращении поставок и инвестиций не соответствует действительности."Мы выразили свою позицию 27 марта по этому вопросу. И то, что вы могли прочитать в украинской прессе, не соответствует сообщению группы ("Ашан" - ред.)", - сказал представитель пресс-службы компании."С тех пор (с 27 марта - ред.) наша позиция не изменилась. Мы соблюдаем все условия эмбарго Евросоюза, но наша работа в России продолжается и продолжится с соблюдением условий эмбарго", - отметил он.Двадцать седьмого марта гендиректор "Ашан" Ив Клод заявил в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, что компания продолжает работать в РФ, чтобы оказывать поддержку клиентам и сотрудникам.
https://ria.ru/20220405/danone-1781895936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ашан, франция
"Ашан" подтвердил, что продолжает работу в России
В парижском офисе "Ашан" подтвердили, что ретейлер продолжает работу в России
ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. В парижском офисе компании "Ашан" подтвердили РИА Новости, что ретейлер продолжает работу в России, выполняя все эмбарго Евросоюза.
Ранее на украинском сайте компании появилась информация о том, что французский ретейлер "изолирует российский офис", прекратив инвестиции и поставки в РФ. Позднее в российской пресс-службе ретейлера РИА Новости сообщили, что "Ашан
" продолжает работу в России
в обычном режиме и не планирует сворачивать деятельность, а появившаяся информация о прекращении поставок и инвестиций не соответствует действительности.
"Мы выразили свою позицию 27 марта по этому вопросу. И то, что вы могли прочитать в украинской прессе, не соответствует сообщению группы ("Ашан" - ред.)", - сказал представитель пресс-службы компании.
"С тех пор (с 27 марта - ред.) наша позиция не изменилась. Мы соблюдаем все условия эмбарго Евросоюза
, но наша работа в России продолжается и продолжится с соблюдением условий эмбарго", - отметил он.
Двадцать седьмого марта гендиректор "Ашан" Ив Клод заявил в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, что компания продолжает работать в РФ, чтобы оказывать поддержку клиентам и сотрудникам.