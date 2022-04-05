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Путин поручил провести корректировку стратегии АПК

Путин поручил провести корректировку стратегии АПК - РИА Новости, 05.04.2022

Путин поручил провести корректировку стратегии АПК

Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России необходимо скорректировать с учетом новых условий, провести такую работу нужно до 1... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:38

2022-04-05T17:38

2022-04-05T18:14

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России необходимо скорректировать с учетом новых условий, провести такую работу нужно до 1 июля текущего года, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер отметил, что в обновленной стратегии необходимо предусмотреть исчерпывающий набор мер поддержки и необходимый объем бюджетных средств, в том числе на мелиорацию и вовлечение земель в сельхозоборот, на формирование новых направлений экспорта готовой продукции. По его словам, ключевой задачей должно стать развитие сельскохозяйственной и пищевой промышленности (с темпами роста выше, чем по экономике в целом)."Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. И в этой связи поддерживаю предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 миллиардов рублей... И направить, конечно, эти средства прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли", — сказал глава государства на совещании по вопросам развития отрасли.Путин отметил, что целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики уже столкнулись и со скачками цен, и с дефицитом продовольствия, поэтому нужно минимизировать подобные риски для россиян."Это другие страны, тем не менее это тоже есть. Эти проблемы они, наши партнеры так называемые, попытаются, что называется, экспортировать и к нам, в Россию. И у нас есть все, чтобы не допустить такого развития событий, а напротив, повысить доступность продуктов питания для наших граждан через нарастающие мощности российских предприятий, через увеличение поставок продовольствия на внутренний рынок, на прилавки российских магазинов", — добавил он.Западные страны усилили давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин