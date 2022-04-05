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Строительство АЭС в Венгрии адаптируют с учетом санкций, сообщил посол - РИА Новости, 05.04.2022
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Строительство АЭС в Венгрии адаптируют с учетом санкций, сообщил посол
Строительство АЭС в Венгрии адаптируют с учетом санкций, сообщил посол - РИА Новости, 05.04.2022
Строительство АЭС в Венгрии адаптируют с учетом санкций, сообщил посол
Строительство АЭС "Пакш-2" придется адаптировать с учетом новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:36
2022-04-05T09:36
в мире
аэс "пакш-2"
венгрия
россия
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Строительство АЭС "Пакш-2" придется адаптировать с учетом новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов."Череда новых санкционных ограничений со стороны есовского Брюсселя, к которым Венгрия была вынуждена присоединиться, не способствует созданию благоприятных условий для успешной и своевременной реализации проекта (АЭС "Пакш-2" - ред.). Потребуется определенная адаптация хода его реализации с учетом новых реалий", - сказал Станиславов.По его словам, решить все эти вопросы возможно, поскольку обе стороны контракта нацелены на конечный результат, отвечающий взаимным интересам.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика – способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства – венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".
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в мире, аэс "пакш-2", венгрия, россия
09:36 05.04.2022
 
Строительство АЭС в Венгрии адаптируют с учетом санкций, сообщил посол

Посол России Станиславов: строительство АЭС "Пакш-2" придется адаптировать из-за санкций

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж ЦакоАтомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж Цако
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Строительство АЭС "Пакш-2" придется адаптировать с учетом новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
"Череда новых санкционных ограничений со стороны есовского Брюсселя, к которым Венгрия была вынуждена присоединиться, не способствует созданию благоприятных условий для успешной и своевременной реализации проекта (АЭС "Пакш-2" - ред.). Потребуется определенная адаптация хода его реализации с учетом новых реалий", - сказал Станиславов.
По его словам, решить все эти вопросы возможно, поскольку обе стороны контракта нацелены на конечный результат, отвечающий взаимным интересам.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика – способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства – венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".
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