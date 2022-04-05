https://ria.ru/20220405/abrams-1781889937.html

Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams

Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams - РИА Новости, 05.04.2022

Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams

Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:15

2022-04-05T14:15

2022-04-05T14:16

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams, передает корреспондент РИА Новости. Ранее согласие на продажу Польше танков Abrams дали госдеп и конгресс США. Контракт предусматривает поставку Польше 250 танков Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Помимо 250 боевых машин Польша покупает в рамках подписанного контракта логистический и учебный пакеты, в частности, тренажеры экипажа танка. Общая сумма, выделенная на программу закупки танков, составляет около 6 миллиардов долларов. Польские военные заявляли ранее, что это будет самая крупная закупка вооружения в истории Войска Польского.Руководство Минобороны не скрывает, что танки Abrams будут дислоцированы в восточной части страны, в первую очередь в 18-й механизированной дивизии и 1-й танковой бригаде.

https://ria.ru/20220404/polsha-1781657445.html

польша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, сша, в мире, m1 abrams