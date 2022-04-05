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Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams - РИА Новости, 05.04.2022
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Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams
Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams - РИА Новости, 05.04.2022
Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams
Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:15
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польша
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams, передает корреспондент РИА Новости. Ранее согласие на продажу Польше танков Abrams дали госдеп и конгресс США. Контракт предусматривает поставку Польше 250 танков Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Помимо 250 боевых машин Польша покупает в рамках подписанного контракта логистический и учебный пакеты, в частности, тренажеры экипажа танка. Общая сумма, выделенная на программу закупки танков, составляет около 6 миллиардов долларов. Польские военные заявляли ранее, что это будет самая крупная закупка вооружения в истории Войска Польского.Руководство Минобороны не скрывает, что танки Abrams будут дислоцированы в восточной части страны, в первую очередь в 18-й механизированной дивизии и 1-й танковой бригаде.
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польша, сша, в мире, m1 abrams
14:15 05.04.2022 (обновлено: 14:16 05.04.2022)
 
Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams

Минобороны Польши подписало соглашение о поставке 250 американских танков Abrams

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков Abrams, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее согласие на продажу Польше танков Abrams дали госдеп и конгресс США. Контракт предусматривает поставку Польше 250 танков Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Помимо 250 боевых машин Польша покупает в рамках подписанного контракта логистический и учебный пакеты, в частности, тренажеры экипажа танка. Общая сумма, выделенная на программу закупки танков, составляет около 6 миллиардов долларов. Польские военные заявляли ранее, что это будет самая крупная закупка вооружения в истории Войска Польского.
Руководство Минобороны не скрывает, что танки Abrams будут дислоцированы в восточной части страны, в первую очередь в 18-й механизированной дивизии и 1-й танковой бригаде.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 12:35
В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США
 
ПольшаСШАВ миреM1 Abrams
 
 
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