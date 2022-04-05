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Представитель Абрамовича опровергла слухи о том, что он просил денег в долг - РИА Новости, 05.04.2022
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Представитель Абрамовича опровергла слухи о том, что он просил денег в долг
Представитель Абрамовича опровергла слухи о том, что он просил денег в долг - РИА Новости, 05.04.2022
Представитель Абрамовича опровергла слухи о том, что он просил денег в долг
Бизнесмен Роман Абрамович ни у кого не просил денег в долг для выплаты заработной платы своим сотрудникам, об этом РИА Новости заявила официальный представитель РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:58
2022-04-05T14:58
роман абрамович
общество
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович ни у кого не просил денег в долг для выплаты заработной платы своим сотрудникам, об этом РИА Новости заявила официальный представитель Абрамовича.В понедельник издание Page Six опубликовало материал, в котором утверждалось, что Абрамович "умоляет" друзей одолжить ему по 1 миллиону долларов, для выплаты заработной платы сотрудникам. В частности, по словам издания, Абрамович обращался за помощью к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Рэтнеру и семье Ротшильдов."Эта информация - ложь. Господин Абрамович ни у кого, включая этих людей, не просил никаких средств", - заявила официальный пресс-секретарь Абрамовича.Представитель бизнесмена добавила, что Page Six - таблоид, "который собирает сплетни", и доверять информации этого издания не стоит.
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роман абрамович, общество, россия
14:58 05.04.2022
 
Представитель Абрамовича опровергла слухи о том, что он просил денег в долг

Представитель Абрамовича заявила, что он не просил денег в долг на зарплату сотрудникам

© POOL / Перейти в фотобанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович
© POOL
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Бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович ни у кого не просил денег в долг для выплаты заработной платы своим сотрудникам, об этом РИА Новости заявила официальный представитель Абрамовича.
В понедельник издание Page Six опубликовало материал, в котором утверждалось, что Абрамович "умоляет" друзей одолжить ему по 1 миллиону долларов, для выплаты заработной платы сотрудникам. В частности, по словам издания, Абрамович обращался за помощью к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Рэтнеру и семье Ротшильдов.
"Эта информация - ложь. Господин Абрамович ни у кого, включая этих людей, не просил никаких средств", - заявила официальный пресс-секретарь Абрамовича.
Представитель бизнесмена добавила, что Page Six - таблоид, "который собирает сплетни", и доверять информации этого издания не стоит.
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