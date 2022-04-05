https://ria.ru/20220405/abramovich-1781900241.html

Представитель Абрамовича опровергла слухи о том, что он просил денег в долг

Представитель Абрамовича опровергла слухи о том, что он просил денег в долг - РИА Новости, 05.04.2022

Представитель Абрамовича опровергла слухи о том, что он просил денег в долг

Бизнесмен Роман Абрамович ни у кого не просил денег в долг для выплаты заработной платы своим сотрудникам, об этом РИА Новости заявила официальный представитель РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:58

2022-04-05T14:58

2022-04-05T14:58

роман абрамович

общество

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович ни у кого не просил денег в долг для выплаты заработной платы своим сотрудникам, об этом РИА Новости заявила официальный представитель Абрамовича.В понедельник издание Page Six опубликовало материал, в котором утверждалось, что Абрамович "умоляет" друзей одолжить ему по 1 миллиону долларов, для выплаты заработной платы сотрудникам. В частности, по словам издания, Абрамович обращался за помощью к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Рэтнеру и семье Ротшильдов."Эта информация - ложь. Господин Абрамович ни у кого, включая этих людей, не просил никаких средств", - заявила официальный пресс-секретарь Абрамовича.Представитель бизнесмена добавила, что Page Six - таблоид, "который собирает сплетни", и доверять информации этого издания не стоит.

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роман абрамович, общество, россия