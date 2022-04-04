https://ria.ru/20220404/zoloto-1781405822.html

Эксперт дал прогноз по возвращению к золотому стандарту

Эксперт дал прогноз по возвращению к золотому стандарту - РИА Новости, 04.04.2022

Эксперт дал прогноз по возвращению к золотому стандарту

Обсуждение возможности возвращения привязки валют к золотому стандарту в последнее время ведется все чаще. У привязки валют к золоту есть плюсы и минусы, о... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T03:15

2022-04-04T03:15

2022-04-04T11:09

экономика

россия

павел сигал

организация "опора россии"

золото

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обсуждение возможности возвращения привязки валют к золотому стандарту в последнее время ведется все чаще. У привязки валют к золоту есть плюсы и минусы, о которых рассказал агентству “Прайм” первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.Он напомнил, что золото не демонстрирует волатильность, подобно большинству валют и инструментов фондового рынка, что может помочь борьбе с инфляцией. Однако при этом "золотой стандарт" открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют, что в свое время заставило общество от него отказаться.Поэтому частичная привязка к сырьевым товарам по некоторым сделкам возможна, но о полном возвращении к прежней финансовой системе речь вряд ли идет, заключил Сигал.

https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, павел сигал, организация "опора россии", золото