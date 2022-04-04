03:15 04.04.2022 (обновлено: 11:09 04.04.2022)
Эксперт дал прогноз по возвращению к золотому стандарту
Эксперт Сигал: полное возвращение к золотому стандарту вряд ли возможно
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обсуждение возможности возвращения привязки валют к золотому стандарту в последнее время ведется все чаще. У привязки валют к золоту есть плюсы и минусы, о которых рассказал агентству “Прайм” первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
"Рост популярности необеспеченных валют в мире еще несколько лет назад вдохновил "традиционных" финансистов и экономических экспертов начать всерьез рассматривать идею возвращения мира к "золотому стандарту", — отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что золото не демонстрирует волатильность, подобно большинству валют и инструментов фондового рынка, что может помочь борьбе с инфляцией. Однако при этом "золотой стандарт" открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют, что в свое время заставило общество от него отказаться.
Поэтому частичная привязка к сырьевым товарам по некоторым сделкам возможна, но о полном возвращении к прежней финансовой системе речь вряд ли идет, заключил Сигал.
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