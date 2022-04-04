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Эксперт дал прогноз по возвращению к золотому стандарту - РИА Новости, 04.04.2022
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Эксперт дал прогноз по возвращению к золотому стандарту
Эксперт дал прогноз по возвращению к золотому стандарту - РИА Новости, 04.04.2022
Эксперт дал прогноз по возвращению к золотому стандарту
Обсуждение возможности возвращения привязки валют к золотому стандарту в последнее время ведется все чаще. У привязки валют к золоту есть плюсы и минусы, о... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T03:15
2022-04-04T11:09
экономика
россия
павел сигал
организация "опора россии"
золото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обсуждение возможности возвращения привязки валют к золотому стандарту в последнее время ведется все чаще. У привязки валют к золоту есть плюсы и минусы, о которых рассказал агентству “Прайм” первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.Он напомнил, что золото не демонстрирует волатильность, подобно большинству валют и инструментов фондового рынка, что может помочь борьбе с инфляцией. Однако при этом "золотой стандарт" открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют, что в свое время заставило общество от него отказаться.Поэтому частичная привязка к сырьевым товарам по некоторым сделкам возможна, но о полном возвращении к прежней финансовой системе речь вряд ли идет, заключил Сигал.
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экономика, россия, павел сигал, организация "опора россии", золото
03:15 04.04.2022 (обновлено: 11:09 04.04.2022)
 
Эксперт дал прогноз по возвращению к золотому стандарту

Эксперт Сигал: полное возвращение к золотому стандарту вряд ли возможно

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обсуждение возможности возвращения привязки валют к золотому стандарту в последнее время ведется все чаще. У привязки валют к золоту есть плюсы и минусы, о которых рассказал агентству “Прайм” первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"Рост популярности необеспеченных валют в мире еще несколько лет назад вдохновил "традиционных" финансистов и экономических экспертов начать всерьез рассматривать идею возвращения мира к "золотому стандарту", — отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что золото не демонстрирует волатильность, подобно большинству валют и инструментов фондового рынка, что может помочь борьбе с инфляцией. Однако при этом "золотой стандарт" открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют, что в свое время заставило общество от него отказаться.
Поэтому частичная привязка к сырьевым товарам по некоторым сделкам возможна, но о полном возвращении к прежней финансовой системе речь вряд ли идет, заключил Сигал.
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ЭкономикаРоссияПавел СигалОрганизация "Опора России"Золото
 
 
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