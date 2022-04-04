https://ria.ru/20220404/zemletryasenie-1781590095.html

На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2022

На Сахалине произошло землетрясение

Сейсмологи в понедельник ночью зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,3, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T02:01

2022-04-04T02:01

2022-04-04T02:37

происшествия

сахалинская область

южно-сахалинск

елена семенова

землетрясение

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр — РИА Новости. Сейсмологи в понедельник ночью зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,3, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.Собеседница добавила, что расчетная интенсивность сотрясений могла составить до четырех баллов, но данные об ощутимости не поступали.

https://ria.ru/20220401/zemletryasenie-1781190000.html

сахалинская область

южно-сахалинск

россия

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Никита Стома

происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, елена семенова, землетрясение, россия