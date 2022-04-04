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На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2022
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На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2022
На Сахалине произошло землетрясение
Сейсмологи в понедельник ночью зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,3, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T02:01
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происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
елена семенова
землетрясение
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр — РИА Новости. Сейсмологи в понедельник ночью зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,3, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.Собеседница добавила, что расчетная интенсивность сотрясений могла составить до четырех баллов, но данные об ощутимости не поступали.
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сахалинская область
южно-сахалинск
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, елена семенова, землетрясение, россия
02:01 04.04.2022 (обновлено: 02:37 04.04.2022)
 
На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 балла

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр — РИА Новости. Сейсмологи в понедельник ночью зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,3, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Подземные толчки зафиксированы 4 марта в 3.30 (19.30 мск воскресенья). Эпицентр располагался в Охотском море — в 48 километрах восточнее села Соболиного в Поронайском районе. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Собеседница добавила, что расчетная интенсивность сотрясений могла составить до четырех баллов, но данные об ощутимости не поступали.
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ПроисшествияСахалинская областьЮжно-СахалинскЕлена СеменоваЗемлетрясениеРоссия
 
 
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