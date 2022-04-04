https://ria.ru/20220404/zemletryasenie-1781590095.html
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2022
На Сахалине произошло землетрясение
Сейсмологи в понедельник ночью зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,3, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T02:01
2022-04-04T02:01
2022-04-04T02:37
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
елена семенова
землетрясение
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр — РИА Новости. Сейсмологи в понедельник ночью зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,3, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.Собеседница добавила, что расчетная интенсивность сотрясений могла составить до четырех баллов, но данные об ощутимости не поступали.
https://ria.ru/20220401/zemletryasenie-1781190000.html
сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, елена семенова, землетрясение, россия
02:01 04.04.2022 (обновлено: 02:37 04.04.2022)
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 балла