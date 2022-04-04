https://ria.ru/20220404/zapad-1781776277.html
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров
Россия готова к честному разговору с Западом, но они предъявляют Москве только "краплёные карты", чтобы подтвердить собственное величие, заявил министр... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:31
2022-04-04T20:31
2022-04-04T20:31
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Россия готова к честному разговору с Западом, но они предъявляют Москве только "краплёные карты", чтобы подтвердить собственное величие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы готовы к честному разговору, но именно к честному. А когда наши партнеры предъявляют нам крапленые карты, ну мы к этому привыкли, это уже несерьезно, это обычная игра в назначение виновных и подтверждение собственного величия", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781769705.html
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия готова к честному разговору с Западом, без их "крапленых карт"
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Россия готова к честному разговору с Западом, но они предъявляют Москве только "краплёные карты", чтобы подтвердить собственное величие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы к честному разговору, но именно к честному. А когда наши партнеры предъявляют нам крапленые карты, ну мы к этому привыкли, это уже несерьезно, это обычная игра в назначение виновных и подтверждение собственного величия", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.