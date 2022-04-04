Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/zapad-1781776277.html
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров
Россия готова к честному разговору с Западом, но они предъявляют Москве только "краплёные карты", чтобы подтвердить собственное величие, заявил министр... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:31
2022-04-04T20:31
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_ea7d256f628b19cfa8946771f7227fd1.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Россия готова к честному разговору с Западом, но они предъявляют Москве только "краплёные карты", чтобы подтвердить собственное величие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы готовы к честному разговору, но именно к честному. А когда наши партнеры предъявляют нам крапленые карты, ну мы к этому привыкли, это уже несерьезно, это обычная игра в назначение виновных и подтверждение собственного величия", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781769705.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e3dc591278c68b10021ad7f1ef970ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
20:31 04.04.2022
 
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия готова к честному разговору с Западом, без их "крапленых карт"

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Россия готова к честному разговору с Западом, но они предъявляют Москве только "краплёные карты", чтобы подтвердить собственное величие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы к честному разговору, но именно к честному. А когда наши партнеры предъявляют нам крапленые карты, ну мы к этому привыкли, это уже несерьезно, это обычная игра в назначение виновных и подтверждение собственного величия", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 19:48
Антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике, заявил Лавров
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала