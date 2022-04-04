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Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля - РИА Новости, 04.04.2022
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Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля
Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля - РИА Новости, 04.04.2022
Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля
Госдума рассмотрит президентский законопроект о гражданстве на пленарном заседании 5 апреля, об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:16
2022-04-04T17:16
владимир путин
россия
госдума рф
александр жуков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит президентский законопроект о гражданстве на пленарном заседании 5 апреля, об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после Совета Думы. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."В первом чтении завтра будет рассмотрен внесенный президентом законопроект о гражданстве", - сказал Жуков.
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владимир путин, россия, госдума рф, александр жуков
17:16 04.04.2022
 
Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля

Жуков: Госдума 5 апреля рассмотрит в первом чтении законопроект президента о гражданстве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХолл в здании Государственной Думы РФ
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Холл в здании Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит президентский законопроект о гражданстве на пленарном заседании 5 апреля, об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после Совета Думы.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.
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"В первом чтении завтра будет рассмотрен внесенный президентом законопроект о гражданстве", - сказал Жуков.
 
Владимир ПутинРоссияГосдума РФАлександр Жуков
 
 
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