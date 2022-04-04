https://ria.ru/20220404/zakonoproekt-1781742380.html
Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля
Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля - РИА Новости, 04.04.2022
Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля
Госдума рассмотрит президентский законопроект о гражданстве на пленарном заседании 5 апреля, об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:16
2022-04-04T17:16
2022-04-04T17:16
владимир путин
россия
госдума рф
александр жуков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6339634b5167b47da1a7c837fc2c8585.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит президентский законопроект о гражданстве на пленарном заседании 5 апреля, об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после Совета Думы. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."В первом чтении завтра будет рассмотрен внесенный президентом законопроект о гражданстве", - сказал Жуков.
https://ria.ru/20220328/bezhentsy-1780476734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_f6f7d1215e5a2da43b8fdc16c359f220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, госдума рф, александр жуков
Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля
Жуков: Госдума 5 апреля рассмотрит в первом чтении законопроект президента о гражданстве