https://ria.ru/20220404/zakonoproekt-1781742380.html

Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля

Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля - РИА Новости, 04.04.2022

Госдума рассмотрит проект президента о гражданстве 5 апреля

Госдума рассмотрит президентский законопроект о гражданстве на пленарном заседании 5 апреля, об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:16

2022-04-04T17:16

2022-04-04T17:16

владимир путин

россия

госдума рф

александр жуков

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит президентский законопроект о гражданстве на пленарном заседании 5 апреля, об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после Совета Думы. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."В первом чтении завтра будет рассмотрен внесенный президентом законопроект о гражданстве", - сказал Жуков.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, госдума рф, александр жуков