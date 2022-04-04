https://ria.ru/20220404/zakonoproekt-1781663822.html

Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций

Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций - РИА Новости, 04.04.2022

Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций

В Кремле смогут прокомментировать поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, когда будет полный текст РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:57

2022-04-04T12:57

2022-04-04T12:57

политика

андрей клишас

россия

госдума рф

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Кремле смогут прокомментировать поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, когда будет полный текст документа и конкретные формулировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что в ГД в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России. Он написал, что сенаторы с коллегами из Госдумы завершили работу над поправками и рассчитывают на их оперативное рассмотрение в нижней палате парламента."Мы традиционно не комментируем, когда работа идет в Думе. Давайте сначала будет текст, потом поступит президенту, тогда уже можно будет что-то говорить... Давайте дождемся, когда будет текст, когда будут конкретные формулировки, тогда мы уже сможем об этом говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, знакомы ли в Кремле с поправками в УК о наказании за исполнение антироссийских санкций, поддерживают ли инициативу.Песков отметил, что нельзя допустить "у нас в стране применение рестрикций, которые называются санкции, с законностью которых мы категорически не согласны".По его словам, инициатива направлена в том числе на защиту бизнеса, который попал под западные санкции. "Какой-то бизнес рвет, какой-то бизнес, который под санкциями, он наоборот не рвет, он будет поддерживать, потому что это в интересах тех, кто попал под санкции. Это направлено на их защиту", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781603567.html

https://ria.ru/20220314/otvestvennost-1778128561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, андрей клишас, россия, госдума рф, совет федерации рф, санкции в отношении россии