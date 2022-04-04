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Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций - РИА Новости, 04.04.2022
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Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций
Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций - РИА Новости, 04.04.2022
Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций
В Кремле смогут прокомментировать поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, когда будет полный текст РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:57
2022-04-04T12:57
политика
андрей клишас
россия
госдума рф
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Кремле смогут прокомментировать поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, когда будет полный текст документа и конкретные формулировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что в ГД в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России. Он написал, что сенаторы с коллегами из Госдумы завершили работу над поправками и рассчитывают на их оперативное рассмотрение в нижней палате парламента."Мы традиционно не комментируем, когда работа идет в Думе. Давайте сначала будет текст, потом поступит президенту, тогда уже можно будет что-то говорить... Давайте дождемся, когда будет текст, когда будут конкретные формулировки, тогда мы уже сможем об этом говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, знакомы ли в Кремле с поправками в УК о наказании за исполнение антироссийских санкций, поддерживают ли инициативу.Песков отметил, что нельзя допустить "у нас в стране применение рестрикций, которые называются санкции, с законностью которых мы категорически не согласны".По его словам, инициатива направлена в том числе на защиту бизнеса, который попал под западные санкции. "Какой-то бизнес рвет, какой-то бизнес, который под санкциями, он наоборот не рвет, он будет поддерживать, потому что это в интересах тех, кто попал под санкции. Это направлено на их защиту", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781603567.html
https://ria.ru/20220314/otvestvennost-1778128561.html
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политика, андрей клишас, россия, госдума рф, совет федерации рф, санкции в отношении россии
12:57 04.04.2022
 
Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций

Пресс-секретарь Песков призвал дождаться текста поправок о наказании за исполнение санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Кремле смогут прокомментировать поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, когда будет полный текст документа и конкретные формулировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что в ГД в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России. Он написал, что сенаторы с коллегами из Госдумы завершили работу над поправками и рассчитывают на их оперативное рассмотрение в нижней палате парламента.
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"Мы традиционно не комментируем, когда работа идет в Думе. Давайте сначала будет текст, потом поступит президенту, тогда уже можно будет что-то говорить... Давайте дождемся, когда будет текст, когда будут конкретные формулировки, тогда мы уже сможем об этом говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, знакомы ли в Кремле с поправками в УК о наказании за исполнение антироссийских санкций, поддерживают ли инициативу.
Песков отметил, что нельзя допустить "у нас в стране применение рестрикций, которые называются санкции, с законностью которых мы категорически не согласны".
По его словам, инициатива направлена в том числе на защиту бизнеса, который попал под западные санкции. "Какой-то бизнес рвет, какой-то бизнес, который под санкциями, он наоборот не рвет, он будет поддерживать, потому что это в интересах тех, кто попал под санкции. Это направлено на их защиту", - добавил Песков.
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ПолитикаАндрей КлишасРоссияГосдума РФСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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