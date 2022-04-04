https://ria.ru/20220404/zaderzhanie-1781598724.html

В Приамурье задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Приамурье задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 04.04.2022

В Приамурье задержали подозреваемого в двойном убийстве

Подозреваемого в двойном убийстве задержали по горячим следам в городе Свободный Амурской области, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T06:14

2022-04-04T06:14

2022-04-04T10:50

происшествия

россия

амурская область

константин носков

свободный

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Подозреваемого в двойном убийстве задержали по горячим следам в городе Свободный Амурской области, сообщает региональный главк МВД.Накануне в подъезде одного из домов в Свободном нашли два тела с огнестрельными ранениями: 60-летнего мужчину и женщину 1955 года рождения. Полицейские заподозрили в убийстве местного жителя 1984 года рождения. На его розыск и задержание ориентировали все уличные наряды полиции.На требования сдаться он не отвечал, и после продолжительных переговоров его задержали при поддержке СОБР Росгвардии. При этом у мужчины изъяли оружие.Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Следователи возбудили против него уголовное дело об убийстве двух лиц.

https://ria.ru/20220403/ubiystvo-1781510558.html

россия

амурская область

свободный

благовещенск

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происшествия, россия, амурская область, константин носков, свободный, благовещенск