06:14 04.04.2022 (обновлено: 10:50 04.04.2022)
В Приамурье задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Приамурье по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Подозреваемого в двойном убийстве задержали по горячим следам в городе Свободный Амурской области, сообщает региональный главк МВД.
Накануне в подъезде одного из домов в Свободном нашли два тела с огнестрельными ранениями: 60-летнего мужчину и женщину 1955 года рождения. Полицейские заподозрили в убийстве местного жителя 1984 года рождения. На его розыск и задержание ориентировали все уличные наряды полиции.
"В город Свободный выехал начальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Константин Носков, который лично руководил разыскными мероприятиями и спецоперацией по задержанию подозреваемого. Спустя несколько часов сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемого лица. Вооруженного мужчину блокировали в его собственном гараже", — говорится в релизе.
На требования сдаться он не отвечал, и после продолжительных переговоров его задержали при поддержке СОБР Росгвардии. При этом у мужчины изъяли оружие.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Следователи возбудили против него уголовное дело об убийстве двух лиц.