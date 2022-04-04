https://ria.ru/20220404/yakhta-1781748656.html

Испания задержала яхту Вексельберга по запросу США

Испания задержала яхту Вексельберга по запросу США - РИА Новости, 04.04.2022

Испания задержала яхту Вексельберга по запросу США

Испания по запросу США задержала яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Вексельберга, сообщило в понедельник министерство юстиции США. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:39

2022-04-04T17:39

2022-04-04T18:15

виктор вексельберг

министерство юстиции сша

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Испания по запросу США задержала яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Вексельберга, сообщило в понедельник министерство юстиции США."Правоохранительные органы Испании сегодня выполнили постановление испанского суда о задержании моторной яхты Tango... принадлежащей находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу", - говорится в сообщении минюста.Речь, по данным Вашингтона, идет о 255-футовой (77-метровой) яхте класса люкс. Сообщается, что решение испанского суда было вынесено по запросу США. Суд в Вашингтоне ранее предписал "экспроприацию Tango на основании совершения (ее владельцем) банковского мошенничества, отмывания денег и нарушения санкций".По оценке американского минфина, яхта Вексельберга, которую он, по данным минюста, приобрел в 2011 году, стоит порядка 90 миллионов долларов. В сообщении американского минюста отмечается, что российский бизнесмен через офшорные компании скрывал свою причастность к яхте, чтобы избежать контроля со стороны американских банков, а также в обход введенных против него в 2018 году санкций продолжал осуществлять транзакции в долларах через американские банки для обслуживания яхты.Санкции против российской бизнес-элиты западные страны вводят в ответ на события на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации страны.

https://ria.ru/20220402/yakhta-1781442035.html

https://ria.ru/20220331/mordashov-1781015338.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор вексельберг, министерство юстиции сша, сша, россия, испания, в мире, санкции, санкции в отношении россии