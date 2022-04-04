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Испания задержала яхту Вексельберга по запросу США - РИА Новости, 04.04.2022
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Испания задержала яхту Вексельберга по запросу США
Испания задержала яхту Вексельберга по запросу США - РИА Новости, 04.04.2022
Испания задержала яхту Вексельберга по запросу США
Испания по запросу США задержала яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Вексельберга, сообщило в понедельник министерство юстиции США. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:39
2022-04-04T18:15
виктор вексельберг
министерство юстиции сша
сша
россия
испания
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Испания по запросу США задержала яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Вексельберга, сообщило в понедельник министерство юстиции США."Правоохранительные органы Испании сегодня выполнили постановление испанского суда о задержании моторной яхты Tango... принадлежащей находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу", - говорится в сообщении минюста.Речь, по данным Вашингтона, идет о 255-футовой (77-метровой) яхте класса люкс. Сообщается, что решение испанского суда было вынесено по запросу США. Суд в Вашингтоне ранее предписал "экспроприацию Tango на основании совершения (ее владельцем) банковского мошенничества, отмывания денег и нарушения санкций".По оценке американского минфина, яхта Вексельберга, которую он, по данным минюста, приобрел в 2011 году, стоит порядка 90 миллионов долларов. В сообщении американского минюста отмечается, что российский бизнесмен через офшорные компании скрывал свою причастность к яхте, чтобы избежать контроля со стороны американских банков, а также в обход введенных против него в 2018 году санкций продолжал осуществлять транзакции в долларах через американские банки для обслуживания яхты.Санкции против российской бизнес-элиты западные страны вводят в ответ на события на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации страны.
https://ria.ru/20220402/yakhta-1781442035.html
https://ria.ru/20220331/mordashov-1781015338.html
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виктор вексельберг, министерство юстиции сша, сша, россия, испания, в мире, санкции, санкции в отношении россии
17:39 04.04.2022 (обновлено: 18:15 04.04.2022)
 
Испания задержала яхту Вексельберга по запросу США

Испания задержала яхту Tango российского бизнесмена Вексельберга по запросу Минюста США

© REUTERS / Juan Poyates OliverЯхта Tango в Пальма-де-Майорке. 4 апреля 2022
Яхта Tango в Пальма-де-Майорке. 4 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Juan Poyates Oliver
Яхта Tango в Пальма-де-Майорке. 4 апреля 2022
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Испания по запросу США задержала яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Вексельберга, сообщило в понедельник министерство юстиции США.
"Правоохранительные органы Испании сегодня выполнили постановление испанского суда о задержании моторной яхты Tango... принадлежащей находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу", - говорится в сообщении минюста.
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Речь, по данным Вашингтона, идет о 255-футовой (77-метровой) яхте класса люкс. Сообщается, что решение испанского суда было вынесено по запросу США. Суд в Вашингтоне ранее предписал "экспроприацию Tango на основании совершения (ее владельцем) банковского мошенничества, отмывания денег и нарушения санкций".
По оценке американского минфина, яхта Вексельберга, которую он, по данным минюста, приобрел в 2011 году, стоит порядка 90 миллионов долларов. В сообщении американского минюста отмечается, что российский бизнесмен через офшорные компании скрывал свою причастность к яхте, чтобы избежать контроля со стороны американских банков, а также в обход введенных против него в 2018 году санкций продолжал осуществлять транзакции в долларах через американские банки для обслуживания яхты.
Санкции против российской бизнес-элиты западные страны вводят в ответ на события на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации страны.
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Виктор ВексельбергМинистерство юстиции СШАСШАРоссияИспанияВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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