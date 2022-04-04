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Найденное у жителя Алушты взрывное устройство было начинено гвоздями - РИА Новости, 04.04.2022
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Найденное у жителя Алушты взрывное устройство было начинено гвоздями
Найденное у жителя Алушты взрывное устройство было начинено гвоздями - РИА Новости, 04.04.2022
Найденное у жителя Алушты взрывное устройство было начинено гвоздями
Обнаруженное у задержанного в Крыму сторонника украинских неонацистов самодельное взрывное устройство было начинено гвоздями, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:14
2022-04-04T13:20
происшествия
алушта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Обнаруженное у задержанного в Крыму сторонника украинских неонацистов самодельное взрывное устройство было начинено гвоздями, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.В понедельник ФСБ сообщила о задержании жителя Алушты, который дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 грамм, пистолет, тротил, порох."Конструкция СВУ представляла собой металлическую емкость, заполненную метательным взрывчатым веществом, изготовленными поражающими элементами в виде гвоздей. Устройство имеет огневой способ приведения в действие. Наличие готовых поражающих элементов свидетельствует о том, что устройство планировалось использовать для поражения людей", - говорится в представленном ФСБ видео оперативного задержания.В ведомстве подчеркнули, что самодельное взрывное устройство было обнаружено в квартире многоэтажного жилого дома."Специалистами взрывотехниками данное устройство было обезврежено", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220219/lnr-1773800135.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
В Крыму задержан украинский неонацист за хранение взрывчатых веществ
ФСБ: в Крыму задержан сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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происшествия, алушта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:14 04.04.2022 (обновлено: 13:20 04.04.2022)
 
Найденное у жителя Алушты взрывное устройство было начинено гвоздями

Найденное у сторонника неонацистов в Крыму взрывное устройство было начинено гвоздями

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Обнаруженное у задержанного в Крыму сторонника украинских неонацистов самодельное взрывное устройство было начинено гвоздями, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.
В понедельник ФСБ сообщила о задержании жителя Алушты, который дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 грамм, пистолет, тротил, порох.
"Конструкция СВУ представляла собой металлическую емкость, заполненную метательным взрывчатым веществом, изготовленными поражающими элементами в виде гвоздей. Устройство имеет огневой способ приведения в действие. Наличие готовых поражающих элементов свидетельствует о том, что устройство планировалось использовать для поражения людей", - говорится в представленном ФСБ видео оперативного задержания.
В ведомстве подчеркнули, что самодельное взрывное устройство было обнаружено в квартире многоэтажного жилого дома.
"Специалистами взрывотехниками данное устройство было обезврежено", - подчеркнули в ведомстве.
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 17:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник: в ЛНР обнаружили взрывное устройство на пути следования беженцев
 
ПроисшествияАлуштаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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