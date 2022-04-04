https://ria.ru/20220404/vzryvchatka-1781651520.html

Найденное у жителя Алушты взрывное устройство было начинено гвоздями

Найденное у жителя Алушты взрывное устройство было начинено гвоздями - РИА Новости, 04.04.2022

Найденное у жителя Алушты взрывное устройство было начинено гвоздями

Обнаруженное у задержанного в Крыму сторонника украинских неонацистов самодельное взрывное устройство было начинено гвоздями, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:14

2022-04-04T12:14

2022-04-04T13:20

происшествия

алушта

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Обнаруженное у задержанного в Крыму сторонника украинских неонацистов самодельное взрывное устройство было начинено гвоздями, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.В понедельник ФСБ сообщила о задержании жителя Алушты, который дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 грамм, пистолет, тротил, порох."Конструкция СВУ представляла собой металлическую емкость, заполненную метательным взрывчатым веществом, изготовленными поражающими элементами в виде гвоздей. Устройство имеет огневой способ приведения в действие. Наличие готовых поражающих элементов свидетельствует о том, что устройство планировалось использовать для поражения людей", - говорится в представленном ФСБ видео оперативного задержания.В ведомстве подчеркнули, что самодельное взрывное устройство было обнаружено в квартире многоэтажного жилого дома."Специалистами взрывотехниками данное устройство было обезврежено", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220219/lnr-1773800135.html

алушта

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Крыму задержан украинский неонацист за хранение взрывчатых веществ ФСБ: в Крыму задержан сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ 2022-04-04T12:14 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, алушта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)