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В Берлине не комментируют слухи о планируемой высылке российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
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В Берлине не комментируют слухи о планируемой высылке российских дипломатов
В Берлине не комментируют слухи о планируемой высылке российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
В Берлине не комментируют слухи о планируемой высылке российских дипломатов
МИД ФРГ не комментирует сообщения немецких СМИ о возможной высылке Берлином российских дипломатов по подозрению в шпионаже, но все варианты возможных шагов... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:45
2022-04-04T12:56
россия
мид германии
в мире
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. МИД ФРГ не комментирует сообщения немецких СМИ о возможной высылке Берлином российских дипломатов по подозрению в шпионаже, но все варианты возможных шагов рассматриваются, заявила представитель ведомства Андреа Зассе.Власти Германии изучают возможность высылки до 100 российских дипломатов, решение может быть принято на этой неделе, об этом в понедельник сообщал со ссылкой на собственную информацию таблоид Bild."Мы приняли к сведению эти сообщения, на сегодняшний день новой информации по этому поводу нет. Давать им (сообщениям СМИ - ред.) оценку не будем", - заявила Зассе на брифинге в понедельник.На уточняющий вопрос, возможна ли высылка дипломатов, Зассе отметила, что "рассматриваются все варианты", добавив, что заранее говорить о них в МИД считают "нецелесообразным".
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россия, мид германии, в мире, германия, санкции в отношении россии
12:45 04.04.2022 (обновлено: 12:56 04.04.2022)
 
В Берлине не комментируют слухи о планируемой высылке российских дипломатов

МИД Германии не комментирует слухи о планируемой высылке российских дипломатов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. МИД ФРГ не комментирует сообщения немецких СМИ о возможной высылке Берлином российских дипломатов по подозрению в шпионаже, но все варианты возможных шагов рассматриваются, заявила представитель ведомства Андреа Зассе.
Власти Германии изучают возможность высылки до 100 российских дипломатов, решение может быть принято на этой неделе, об этом в понедельник сообщал со ссылкой на собственную информацию таблоид Bild.
"Мы приняли к сведению эти сообщения, на сегодняшний день новой информации по этому поводу нет. Давать им (сообщениям СМИ - ред.) оценку не будем", - заявила Зассе на брифинге в понедельник.
На уточняющий вопрос, возможна ли высылка дипломатов, Зассе отметила, что "рассматриваются все варианты", добавив, что заранее говорить о них в МИД считают "нецелесообразным".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
00:00
Захарова назвала причину высылки российских дипломатов
 
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