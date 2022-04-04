https://ria.ru/20220404/vysylka-1781660740.html
В Берлине не комментируют слухи о планируемой высылке российских дипломатов
В Берлине не комментируют слухи о планируемой высылке российских дипломатов - РИА Новости, 04.04.2022
В Берлине не комментируют слухи о планируемой высылке российских дипломатов
МИД ФРГ не комментирует сообщения немецких СМИ о возможной высылке Берлином российских дипломатов по подозрению в шпионаже, но все варианты возможных шагов... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:45
2022-04-04T12:45
2022-04-04T12:56
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. МИД ФРГ не комментирует сообщения немецких СМИ о возможной высылке Берлином российских дипломатов по подозрению в шпионаже, но все варианты возможных шагов рассматриваются, заявила представитель ведомства Андреа Зассе.Власти Германии изучают возможность высылки до 100 российских дипломатов, решение может быть принято на этой неделе, об этом в понедельник сообщал со ссылкой на собственную информацию таблоид Bild."Мы приняли к сведению эти сообщения, на сегодняшний день новой информации по этому поводу нет. Давать им (сообщениям СМИ - ред.) оценку не будем", - заявила Зассе на брифинге в понедельник.На уточняющий вопрос, возможна ли высылка дипломатов, Зассе отметила, что "рассматриваются все варианты", добавив, что заранее говорить о них в МИД считают "нецелесообразным".
https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781585439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид германии, в мире, германия, санкции в отношении россии
12:45 04.04.2022 (обновлено: 12:56 04.04.2022)
В Берлине не комментируют слухи о планируемой высылке российских дипломатов
МИД Германии не комментирует слухи о планируемой высылке российских дипломатов
БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. МИД ФРГ не комментирует сообщения немецких СМИ о возможной высылке Берлином российских дипломатов по подозрению в шпионаже, но все варианты возможных шагов рассматриваются, заявила представитель ведомства Андреа Зассе.
Власти Германии
изучают возможность высылки до 100 российских дипломатов, решение может быть принято на этой неделе, об этом в понедельник сообщал со ссылкой на собственную информацию таблоид Bild
.
"Мы приняли к сведению эти сообщения, на сегодняшний день новой информации по этому поводу нет. Давать им (сообщениям СМИ - ред.) оценку не будем", - заявила Зассе на брифинге в понедельник.
На уточняющий вопрос, возможна ли высылка дипломатов, Зассе отметила, что "рассматриваются все варианты", добавив, что заранее говорить о них в МИД считают "нецелесообразным".